Pasažieru vilciens: новые электрички запустят с узлами связи российского производства

Представитель Pasažieru vilciens также заявила, что решения по безопасности подвижного состава должны быть совместимы с теми, которые используются в железнодорожной инфраструктуре.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv возражают против того, чтобы в новых пассажирских поездах Škoda, закупленных для Латвии, использовались устройства связи, произведенные в России.

"Блок" - система управления безопасностью движения поездов, изготовленная в России в 1994 году компанией "Саут".

Специалисты поясняют, что функциональность упомянутого оборудования связана с управлением поездом и его мониторингом. Не исключено, что кто-то, знающий слабые места того или иного оборудования, может удаленно использовать его в своих целях в будущем. По мнению экспертов, понятно, что глубокий анализ этих устройств потребует много временных ресурсов, но и риски слишком высоки.

VDD рекомендовала заменить конкретную систему альтернативным техническим решением. Между тем руководство PV поясняет, что упомянутая система, произведенная в России, совместима с теми, которые до сих пор использовались на Латвийской железной дороге.

Ее можно было бы поменять на систему Veps западного производства, которая используется в Эстонии, но в Латвии она не сертифицирована, а значит, сначала нужно решить вопрос сертификации.

В Pasažieru vilciens ранее сообщали агентству LETA, что замена системы связи "Блок" российского производства на систему Veps западного производства может обойтись примерно в 14 млн евро, а ввод в эксплуатацию первого поезда будет отложен примерно на год.

Как сообщалось, Pasažieru vilciens планирует получить все 32 заказанных состава электропоездов до конца 2023 года.