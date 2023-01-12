Новые электропоезда Škoda Vagonka (Škoda) планируется ввести в эксплуатацию с использованием системы безопасности движения поездов "Блок" российского производства, учитывая предпосылки для снижения рисков безопасности, сообщила Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.
Pasažieru vilciens: новые электрички запустят с узлами связи российского производства
Она пояснила, что вопрос использования системы безопасности движения поездов "Блок" в электропоездах тщательно проработан компетентными органами. На основании их рекомендаций разработан комплекс мероприятий по снижению рисков, направленных на устранение выявленных рисков безопасности и обеспечение безопасной эксплуатации поездов Škoda.
"В настоящее время продолжается процесс производства поездов Škoda и планируется начать эксплуатацию электропоездов с системой безопасности движения поездов "Блок", учитывая предпосылки для снижения рисков безопасности в процессе ее установки и эксплуатации", - сказала Звиедре, добавив, что в то же время Pasažieru vilciens продолжит в сотрудничестве с компетентными органами оценивать возможности и дополнительные решения по безопасности, чтобы в данном геополитическом контексте постепенно заменить технические решения, разработанные в России, на аналоги, которые производятся в Европейском союзе (ЕС) или в Европейской экономической зоне.
Как пояснила Звиедре, "Блок" - это локальная система безопасности движения, которую машинист может вручную отключить и продолжить движение поезда при выключенной системе.
Его установка в поездах обеспечивает соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог. "Блок" автоматически тормозит поезд перед запрещающим сигналом светофора, если этого не делает машинист, минимизируя человеческий фактор риска и создавая дополнительную безопасность.
Представитель Pasažieru vilciens также заявила, что решения по безопасности подвижного состава должны быть совместимы с теми, которые используются в железнодорожной инфраструктуре.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv возражают против того, чтобы в новых пассажирских поездах Škoda, закупленных для Латвии, использовались устройства связи, произведенные в России.
"Блок" - система управления безопасностью движения поездов, изготовленная в России в 1994 году компанией "Саут".
Специалисты поясняют, что функциональность упомянутого оборудования связана с управлением поездом и его мониторингом. Не исключено, что кто-то, знающий слабые места того или иного оборудования, может удаленно использовать его в своих целях в будущем. По мнению экспертов, понятно, что глубокий анализ этих устройств потребует много временных ресурсов, но и риски слишком высоки.
VDD рекомендовала заменить конкретную систему альтернативным техническим решением. Между тем руководство PV поясняет, что упомянутая система, произведенная в России, совместима с теми, которые до сих пор использовались на Латвийской железной дороге.
Ее можно было бы поменять на систему Veps западного производства, которая используется в Эстонии, но в Латвии она не сертифицирована, а значит, сначала нужно решить вопрос сертификации.
В Pasažieru vilciens ранее сообщали агентству LETA, что замена системы связи "Блок" российского производства на систему Veps западного производства может обойтись примерно в 14 млн евро, а ввод в эксплуатацию первого поезда будет отложен примерно на год.
Как сообщалось, Pasažieru vilciens планирует получить все 32 заказанных состава электропоездов до конца 2023 года.
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