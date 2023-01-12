Инициативу о замораживании зарплат чиновникам рассмотрит правительство

Правительство должно представить парламенту отчет о результатах оценки до 15 апреля.

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, авторы инициативы призвали в своем заявлении заморозить заработную плату президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до тех пор, пока не стабилизируется экономическая ситуация - не будет остановлен рост инфляции и преодолен кризис цен на энергоресурсы.

Повышение зарплат чиновников в этом году происходит в соответствии с принятым ранее законом.

С этого года, президент Латвии, премьер-министр и председатель Сейма получают неполные 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Министры получают около 7000 (7052) евро, парламентские секретари свыше 6200 евро, а депутаты - менее 4000, не считая различных доплат. Для всех должностей это рост на несколько десятков процентов. Самый быстрый рост - у председателя Сейма, у которого зарплата по сравнению с полученной в октябре увеличилась на 74%.

Президент - с 6260 до 7962 (+27%)

Председатель Сейма - с 4565* до 7962 (+74%)

Премьер-министр - с 5216 до 7962 (+53%)

Депутат Сейма - с 2963* до 3981 (+34%)

Министр - с 4952 до 7052 (+42%)

Парламентский секретарь - c 3841 до 6256 (+63%)

* Зарплата на октябрь 2022 года. В ноябре зарплата депутата была увеличена до 3386 евро, а зарплата председателя Сейма выросла до 5216 евро.