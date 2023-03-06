9 мая: возможно ли вспоминать предков, не обижая современников?

Сможет ли Латвия примирить эти стороны и возможен ли хотя бы теоретически такой компромисс?

RUS TVNET продолжает серию статей "Взаимные претензии". В ней мы пытаемся начать вдумчивый диалог по эмоциональным темам, которые обсуждаются в Латвии годами. Мы уже писали о проблеме изучения латышского языка и о грядущем переводе всех школ на латышский язык обучения.

Главная задача проекта - показать вопрос с разных точек зрения и попытаться выявить возможные общие точки для обсуждения.

Итак, что плохого в праздновании 9 мая? "Наши деды спасли мир от угрозы нацизма, мы хотим почтить их память!".

Возможно, это набило оскомину, но приходится повторять: это для всего мира 9 мая (или 8 мая, с этим еще разберемся) - день победы над нацизмом.

Для Эстонии, Латвии и Литвы это день возобновления оккупации.

18 ноября 1918 года - Народный совет Латвии признает независимость страны

11 августа 1920 года - независимость Латвии признала и Россия (тогда - РСФСР)

11 июля 1932 года - Латвия подписывает с СССР договор о ненападении

7 июня 1939 года - Латвия подписывает с Германией договор о ненападении

23 августа 1939 года - СССР подписывает с Германией договор о ненападении (пакт Молотова - Риббентропа). В нем же находится "Секретный дополнительный протокол", в котором Германия и СССР разделили сферы влияния в Европе. СССР среди прочего по документу отходит и территория Латвии

15 июня 1940 года - СССР устраивает серию провокаций (наиболее известная - инцидент в Масленках) на границе с Латвией и заявляет, что та нарушила договор о ненападении

16 июня 1940 года - Молотов зачитывает ультиматум Латвии, в котором требует от нашей страны впустить на свою территорию неограниченное число советских войск. Карлис Улманис соглашается на эти требования

17 июня 1940 года - Красная армия входит на территорию Латвии, которая де-факто присоединяется к СССР

5 августа 1940 года - Верховный Совет СССР принимает Латвию в состав СССР