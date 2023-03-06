9 мая. Пожалуй, ни одна дата не вызывает в обществе Латвии более горячих дискуссий. Спектр мнений вытянулся от "к памятнику пришел - Путину присягнул" до "все, кто не празднует - нацисты". А истина, как известно, где-то посередине.
9 мая: возможно ли вспоминать предков, не обижая современников?
Сможет ли Латвия примирить эти стороны и возможен ли хотя бы теоретически такой компромисс?
RUS TVNET продолжает серию статей "Взаимные претензии". В ней мы пытаемся начать вдумчивый диалог по эмоциональным темам, которые обсуждаются в Латвии годами. Мы уже писали о проблеме изучения латышского языка и о грядущем переводе всех школ на латышский язык обучения.
Главная задача проекта - показать вопрос с разных точек зрения и попытаться выявить возможные общие точки для обсуждения.
Контекст 9 мая в Латвии
Итак, что плохого в праздновании 9 мая? "Наши деды спасли мир от угрозы нацизма, мы хотим почтить их память!".
Возможно, это набило оскомину, но приходится повторять: это для всего мира 9 мая (или 8 мая, с этим еще разберемся) - день победы над нацизмом.
Для Эстонии, Латвии и Литвы это день возобновления оккупации.
Вспомним историю.
18 ноября 1918 года - Народный совет Латвии признает независимость страны
11 августа 1920 года - независимость Латвии признала и Россия (тогда - РСФСР)
11 июля 1932 года - Латвия подписывает с СССР договор о ненападении
7 июня 1939 года - Латвия подписывает с Германией договор о ненападении
23 августа 1939 года - СССР подписывает с Германией договор о ненападении (пакт Молотова - Риббентропа). В нем же находится "Секретный дополнительный протокол", в котором Германия и СССР разделили сферы влияния в Европе. СССР среди прочего по документу отходит и территория Латвии
15 июня 1940 года - СССР устраивает серию провокаций (наиболее известная - инцидент в Масленках) на границе с Латвией и заявляет, что та нарушила договор о ненападении
16 июня 1940 года - Молотов зачитывает ультиматум Латвии, в котором требует от нашей страны впустить на свою территорию неограниченное число советских войск. Карлис Улманис соглашается на эти требования
17 июня 1940 года - Красная армия входит на территорию Латвии, которая де-факто присоединяется к СССР
5 августа 1940 года - Верховный Совет СССР принимает Латвию в состав СССР
И уже только после всего этого, 22 июня 1941 года, Германия нарушает договор и нападает на СССР.
По большому счету на государство Латвия нацистская Германия никогда не нападала. И СССР государство Латвия не освобождал. Первая оккупировала часть СССР. Второй заново их оккупировал в ответ.
"Немецкая оккупация не была, конечно, чем-то приятным. И в этом смысле, я думаю, большая часть жителей Латвии была довольна, что война закончилась победой [над Германией]. Но то, что вместе с тем вернулась и та "российская" оккупация - хоть мне и не нравится, что все советское приравнивают к российскому... И вход советских войск оттенил праздничное ощущение - "вот, пришли освободители".
Потому что те же самые освободители, та самая армия руководили тем ужасом, который происходил в Латвии в 1940 году".
Социальный антрополог Клавс Седлениекс
На всякий случай (а то сейчас начнется), победа над Гитлером была бы, скорее всего, невозможна без СССР. И основной удар (в плане количества жертв, например) именно СССР принял на себя. Никто и не пытается забрать это достижение.
Вот только в контексте Латвии после 9 мая 1945 года прошло почти 46 лет, прежде чем Латвия снова смогла назвать себя свободной. И это непреложный факт.
Видео: Что о 9 мая думают лидеры мнений Латвии?
Так что празднуют?
При этом было бы некорректно говорить, что все, приходившие к памятнику в Пардаугаве - любители "русского мира" и сторонники Путина.
Организация 9мая.lv появилась на свет в 2008 году, а с 2009 года и до сих пор председателем правления является Вадим Баранник.
По его словам, главный фокус организации был "на помощи ветеранам, в том числе и для того, чтобы показать молодежи, насколько война в первую очередь страшная вещь, а не героизм". Но и в организации праздника у памятника в Пардаугаве 9may.lv тоже принимала непосредственное участие.
"Изначально празднование 9 мая задумывалось именно как интеграционное мероприятие. Чтобы показать - да, это праздник для большой части населения Латвии.
Это не праздник, который привезла сюда Россия. Это не праздник лично Путина или кого-то еще.
Председатель правления 9мая.lv Вадим Баранник
Это праздник части жителей Латвии, которые ощущают себя частью нашего государства. Да, они, может быть, думают не так, как, скажем, те, кто находится у власти. Но на флагштоках у памятника висели только латвийские флаги - всегда только 15 латвийских флагов", - рассказывает Баранник.
Если просмотреть репортажи разных лет, то на вопрос "Зачем вы сюда пришли?" ответ всегда примерно один: почтить предков, вспомнить о подвиге, показать детям важную часть истории.
Частый вопрос противников 9 мая - а зачем для этого приходить именно в это место, почему нужно массово собираться? Ответ на это один - привычка.
"Меня очень раздражает манера латышей указывать - как именно надо праздновать. Нам всегда очень со стороны кажется ясным, как другим стоит поступать.
И те люди, которые хотели бы, чтобы 9 мая праздновали на кладбищах... А если празднующие придут на Лесное кладбище, где похоронены многие ветераны? На аллею Чаксте, скажем? Я не уверен, что это понравится противникам 9 мая".
Социальный антрополог Клавс Седлениекс
История праздника 9 мая
При этом важно понимать, что масштабные празднования 9 мая - это не такая уж и давняя традиция, как зачастую утверждают отмечающие эту дату.
Начнем со столицы СССР (а теперь - и России) - Москвы.
Первый Парад Победы в Москве прошел 24 июня 1945 года. После чего в советское время он проводился лишь трижды: на 20, 40 и 45 лет победы (1965, 1985 и 1990 годы).
И только с 1995 года - 50-летия окончания войны - парад проходит в Москве ежегодно. Так что даже, пожалуй, самая известная традиция празднования 9 мая оказывается не столь уж давней.
С Ригой тоже не все так просто. Журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге считает, например, что в столице Латвии такую традицию создал экс-мэр Риги Нил Ушаков.
"То, что празднования 9 мая были настолько масштабными, это заслуга Нила Ушакова. Он это использовал в своих политических целях. Он создал эту большую традицию, что все 9 мая идут к памятнику. До этого не было такой традиции, так не было всегда. Так что это политически созданное мероприятие для популяризации Нила Ушакова", - считает Спринге.
Это тоже не совсем так. К тому же памятнику в Пардаугаве и в начале нулевых приходили несколько тысяч человек, а со сцены выступали в основном политики ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок и Яков Плинер (в будущем важные деятели Русского союза Латвии).
Но справедливо и то, что с приходом к власти Нила Ушакова популярность и масштаб этих празднований определенно выросли. Так, в 2018 году число людей у памятника достигало 25 тысяч в пиковые показатели, а выступал перед собравшимися рок-музыкант Гарик Сукачев.
Так, всего за 15-20 лет 9 мая из дня памяти превратилось именно что в праздник.
Впрочем, председатель 9may.lv Вадим Баранник уверен, что такое празднество частично было и политическим посланием.
"Это был повод показать, что, ребята, мы все еще здесь, мы все еще хотим общения. Посмотрите, все проходит очень мирно. Мы готовы к нормальному мирному общению, конструктивному".
Председатель правления 9мая.lv Вадим Баранник
8 или 9 мая
Зачастую со стороны латышской общественности можно услышать вопрос - а что же вы празднуете окончание Второй мировой войны 9 мая, а не 8 мая - как вся Европа?
Если коротко, то все крайне банально. Первый акт о капитуляции Германии был подписан еще 7 мая во французском городе Реймс. И поэтому об окончании войны в США и Великобритании было объявлено 8 мая.
Но Сталина это не устроило сразу по нескольким причинам. Поэтому второй акт о капитуляции был подписан в Берлине - 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). И именно 9 мая об окончании войны было объявлено в СССР.
Вот и празднуется в некоторых странах День Победы 8 мая, а в некоторых - 9 мая.
Дополнительной путаницы добавляет тот факт, что в США и Великобритании отмечаются два Дня Победы: в Европе (8 мая) и над Японией (15 августа в Великобритании, 2 сентября в США).
В общем, дат хватает, и когда отмечать, скорее, зависит от привычки.
"Мне кажется важным не отдавать Путину и его группе повод взять себе все положительные стороны СССР. И говорить: "Россия победила во Второй мировой войне". На самом деле победил СССР. В том числе победила и Украина, и огромное количество латышей, которые воевали на той стороне", - считает Клавс Седлениекс.
Что плохого в праздновании 9 мая?
Итак, с одной стороной вопроса определились. Те, кто празднует 9 мая, вовсе не обязательно радеют за Россию или хотели бы повторной оккупации.
Вот и те, кому сильно не по нраву тысячные скопления людей с советскими военными символами, вовсе не обязательно являются "нацистами".
"Это похоже на то, как в латышскоязычной среде относятся к употреблению слов neģeris (негр) и žīds (жид). Тогда латыши говорят: "Чего они там обижаются, мы ничего плохого не имели в виду". Проблема в том, что независимо от того, что мы думаем, вторая сторона чувствует себя задетой и обиженной", - говорит Седлениекс.
По его мнению, для многих празднующих 9 мая тот факт, что у латышей эта дата ассоциируется не с победой, а с повторной оккупацией, может стать удивлением.
Это же подтверждают и различные исследования. Так, например, в ходе опроса русскоязычной молодежи в июне-июле 2022 года, который проводился под эгидой Госканцелярии и Кабинета министров, выяснилось, что многие респонденты были уверены, что снос памятника в Пардаугаве был спровоцирован исключительно войной в Украине.
Как пишут сами авторы исследования: "В обществе не хватает пояснительного диалога, который в принципе создал бы понимание о Латвии, латышах как нации, истории народного образования, ценностях".
Может ли такой диалог создаться сейчас - вопрос открытый.
Компромисс возможен?
"Празднование 9 мая в нашей стране - это, к сожалению, скорее инструмент пропаганды, чем какая-то памятная дата. Мне кажется, отмечать или нет, это должно быть личное дело тех людей, которых коснулась эта война. Да даже "отмечать", слово такое... Это должен быть день памяти. Однозначно это не должны быть демонстрации, которые превращаются в демонстрацию силы", - считает главный редактор портала Chayka.lv Инна Плавока.
С ней согласна и активистка Владислава Романова.
"Не должны мы это [9 мая] праздновать. День скорби. День, когда можно подвести какие-то итоги: сколько людей погибло, какие стороны пострадали от этой войны. Вспомнить, но без всяких цветов или ленточек, не дай бог, и какого-то празднования", - уверена она.
Но что же делать, если десятки тысяч людей хотят праздновать 9 мая, хоть и большей частью общества это воспринимается как нападение на латышские ценности?
С одной стороны, оставить все так, как происходило последние десятки лет - нельзя. В том числе и из-за войны в Украине.
"Я думаю, что в любом случае, учитывая нынешний фон, когда вместе соберутся тысячи людей, желающих отпраздновать этот день, латышам это будет казаться подозрительным", - считает Седлениекс.
Вариант сразу нескольких политиков, а также часто звучащий в социальных сетях - идите не кладбища, вспоминайте в маленьких семейных или дружеских компаниях. Но на это вряд ли будет согласна другая сторона.
"Я прекрасно понимаю, что для основной части латышей эта дата крайне неоднозначная. Но вот это как раз стартовая точка для диалога. Одна сторона говорит: "Ок, хорошо, давайте мы к чему-то придем". Вторая говорит: "Нет, давайте вы просто не будете никуда ходить. Об остальном мы потом подумаем". И вся интеграция, заявления о "политической нации" строятся на том, что одна сторона должна что-то сделать, а вторая при этом не дает никаких гарантий", - считает Баранник.
По его мнению, сторона празднующих 9 мая чувствует, что все время идет на уступки, ничего не получая с обратной стороны.
"Нам нужно сделать святым принцип - уважать личный опыт других людей и их семей. Потому что в Латвии у нас много обществ в одном, и нам нужно научиться наш общий дом защищать от больших коллизий.
Фредерик Озолс - преподаватель Рижского технического университета
Мы никогда не решим полностью многие вопросы, потому что у них нет решения. Но нам нужно понимать, что для одних это восьмое [мая], для других - девятое, для третьих - ни одна из этих дат", - считает Озолс.
***
Празднование 9 мая долгие десятилетия было тлеющим конфликтом. Приходившие к памятнику искренне считали, что просто чтут предков, а латыши с новой болью вспоминали годы оккупации.
Возможно, через годы этот конфликт так бы и истлел. Но сначала Рижская дума (по словам Баранника, без вливания муниципальных средств) сделала празднование более модным, тем самым увеличив количество людей у памятника. А потом началась война в Украине, после чего любое соединение российских или советских символов вместе с военной тематикой стало моветоном.
И для диалога время уже, очевидно, прошло. Пока идет война в Украине, любые массовые празднования 9 мая будут осуждаться (а, возможно, и наказываться). А потом...
К сожалению, создается ощущение, что обе стороны просто не хотят друг друга услышать. Показательным в этом плане оказался вопрос сноса памятника. Пока одни не понимали, зачем его сносить, другие негодовали - почему ждали столько лет.
Если бы все празднующие 9 мая смогли осознать, насколько угрожающе они могут выглядеть со стороны. И если бы все противники 9 мая смогли бы не переносить исторические травмы на современность. Тогда, возможно, и нашлась бы возможность для честного разговора. Но, судя по всему, этот шанс был упущен годы назад.
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