Угроза наводнения на латвийских реках сохранится до весны, заявили сегодня официальные лица после межведомственного совещания по координации мер по предотвращению наводнений.
Угроза наводнения на латвийских реках сохранится до весны
Ситуация на Даугаве в районе Плявиняс и Екабпилса может даже ухудшиться,
сообщил представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
Прогноз на ближайшие дни показывает, что погода будет относительно теплой, с обильными осадками, но затем ожидается холодный период, когда снова образуется шуга, которая образует скопления.
Он добавил, что в настоящее время уровень угрозы наводнения приблизился к красной отметке, но это не самая угрожающая ситуация. В настоящее время зафиксирован седьмой по величине уровень воды для конкретного места.
Со своей стороны министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс заявил, что, судя по ситуации, паводки еще впереди, и ожидается трудная весна. В настоящее время количество затопленных домов невелико.
По словам министра, пока не нужны меры по искусственному регулированию уровня воды с помощью гидроэлектростанций.
Министр отметил, что сделанные до сих пор инвестиции в установку гидротехнических и защитных сооружений, а также в укрепление берегов окупились, и поэтому угроза безопасности населения меньше, чем она могла бы быть без превентивных мер.
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