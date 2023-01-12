Угроза наводнения на латвийских реках сохранится до весны

Ситуация на Даугаве в районе Плявиняс и Екабпилса может даже ухудшиться,

сообщил представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Прогноз на ближайшие дни показывает, что погода будет относительно теплой, с обильными осадками, но затем ожидается холодный период, когда снова образуется шуга, которая образует скопления.

Он добавил, что в настоящее время уровень угрозы наводнения приблизился к красной отметке, но это не самая угрожающая ситуация. В настоящее время зафиксирован седьмой по величине уровень воды для конкретного места.

Со своей стороны министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс заявил, что, судя по ситуации, паводки еще впереди, и ожидается трудная весна. В настоящее время количество затопленных домов невелико.

По словам министра, пока не нужны меры по искусственному регулированию уровня воды с помощью гидроэлектростанций.

Министр отметил, что сделанные до сих пор инвестиции в установку гидротехнических и защитных сооружений, а также в укрепление берегов окупились, и поэтому угроза безопасности населения меньше, чем она могла бы быть без превентивных мер.