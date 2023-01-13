Видео ⟩ Танец, заказанный покойной, шокировал гостей похорон

Это был флеш-танец под песню Queen "Another One Bites the Dust" в исполнении танцоров варьете.

65-летняя из Бристоля умерла от рака языка 19 сентября и была одной из десятков тысяч человек, заразившихся гепатитом С в 1970-х и 1980-х годах после переливания инфицированной крови.

"Она была уникальной, поэтому она оставила мир так, как и жила", - сказал ее лучший друг Сэм Раалл, который помог исполнить желание усопшей. "Все грустят и скорбят, потому что она ушла, но это не значит, что ее последний день должен был быть таким".

Сэм добавил, что "самым сложным было найти танцоров для этого", поскольку многие говорили, что им не нравится эта идея. Но директор Flaming Feathers Клэр Фиппс согласилась выполнить эту работу, отметив, что они "никогда не танцевали на похоронах": "Нам пришлось притвориться, что мы часть гостей, где люди плачут и горюют, а затем встать, снять пальто и начать двигаться. Было очень приятно сделать что-то другое".

Хотя и толпа на мероприятии сначала казалась шокированной, а один человек даже "отказался смотреть", руководитель танцевальной труппы и танцовщица Клэр говорит, что вскоре к ним присоединились некоторые гости.