Голливудский актер Джек Николсон (Jack Nicholson) перестал выходить из своего особняка в Беверли-Хиллз, он не появлялся на публике более года. Последний раз его видели в октябре 2021, когда он сидел на баскетбольном матче вместе с сыном, пишет PeopleTalk.ru.
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве
"Он ясно дал понять, что его дом — его крепость. Но люди хотят, чтобы он вышел и рассказал немного о себе или просто сообщил, что с ним все в порядке", - сказал инсайдер RadarOnline.
Известно, что 85-летний Джек Николсон поддерживал связь с некоторыми родственниками, в частности со своим сыном.
Близкие актера боятся, что он закончит свою жизнь в одиночестве, как его товарищ Марлон Брандо.
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