Более двух лет назад - в ночь на 31 декабря 2020 года - в рижском микрорайоне Агенскалнс произошел взрыв в жилом доме. Его причины до сих пор не установлены, а жильцы стали заложниками расследования: они не могут вернуться в квартиры, однако продолжают за них платить, причем даже за те, которые были уничтожены физически, сообщает Rus.LSM.
Видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: прошло два года, но люди до сих пор не могут вернуться домой
Тогда была названа возможная причина взрыва - утечка газа. Пожарно-спасательная служба установила, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Квартира принадлежит Рижской думе, в ней жили арендаторы, один из которых во время взрыва погиб.
По факту происшествия был начат уголовный процесс, однако дело не закрыто до сих пор.
"За это время сменилось, наверное, четыре следователя. В данный момент новый следователь вновь обобщает материалы дела. Они будут переданы экспертам, и тогда будет окончательное решение по ситуации. Как мне пояснили, первичная экспертиза была сделана, но до все конца не было выяснено. За эти 2 года экспертиза не доведена до конца", — заявил пострадавший, старший по дому Айгар Стафецкис.
В свою очередь в полиции пояснили, что следователи сменялись, чтобы расследование не прерывалось, так как кто-то сменил работу, а кто-то не работает временно, а от более подробных комментариев по поводу самого расследования отказались.
В это время дом по-прежнему обнесен забором, и внутрь никто попасть не может. В ходе обследования, проведенного в марте 2020 года, было установлено, что дом можно восстановить. На собрании жильцов владельцы квартир приняли решение восстановить здание, а возмещение ущерба возложить на владельца квартиры, то есть на Рижскую думу, однако дума проголосовала против.
"Юридически идет речь не об уголовной ответственности, а о гражданско-правовой ответственности владельца квартиры. Рижская дума как хозяин не делала проверку квартиры. В квартире были найдены взрывчатые вещества, газовое оборудование, которое не было в полной исправности. Мы консультировались с юристами и идёт речь об ответственности Рижской думы, которая поверхностно относилась к своей собственности", - рассказал старший по дому Айгар Стафецкис.
В свою очередь в Rīgas namu pārvaldnieks Rus.LSM указали, что такого решения от собственников квартир не получали.
"Собственники имели возможность решать, что делать далее с домом потому, что предлагалось несколько вариантов — это начиная с консервации или с полного сноса, завершая возобновлением дома или перестройки этого дома уже по-другому проекту, но на данный момент мы как управляющая компания не получили такого решения от собственников", - сказал представитель RNP Кристс Лейшкалнс.
Тем временем владельцы квартир продолжают платить управляющей компании по счетам, причем платить приходится даже за те квартиры, которых после взрыва не существует физически. Более того, жильцы опасаются, что зданию могут присвоить статус развалины, и за дом придется платить еще больше, так как увеличится налог на недвижимость.
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