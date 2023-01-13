Видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: прошло два года, но люди до сих пор не могут вернуться домой

Тогда была названа возможная причина взрыва - утечка газа. Пожарно-спасательная служба установила, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Квартира принадлежит Рижской думе, в ней жили арендаторы, один из которых во время взрыва погиб.

По факту происшествия был начат уголовный процесс, однако дело не закрыто до сих пор.

"За это время сменилось, наверное, четыре следователя. В данный момент новый следователь вновь обобщает материалы дела. Они будут переданы экспертам, и тогда будет окончательное решение по ситуации. Как мне пояснили, первичная экспертиза была сделана, но до все конца не было выяснено. За эти 2 года экспертиза не доведена до конца", — заявил пострадавший, старший по дому Айгар Стафецкис.

В свою очередь в полиции пояснили, что следователи сменялись, чтобы расследование не прерывалось, так как кто-то сменил работу, а кто-то не работает временно, а от более подробных комментариев по поводу самого расследования отказались.