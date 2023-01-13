Британскую Королевскую почту атаковал связанный с Россией вирус-вымогатель

Вирусы-вымогатели блокируют данные в компьютерных системах, после чего хакеры, как правило, требуют выкуп в криптовалюте. Обычно они также устанавливают дедлайн, после которого угрожают опубликовать украденные файлы.

Корреспондент Би-би-си видел сообщение, которое преступники отправили Королевской почте: "Ваши данные украдены и зашифрованы".

Критическая инфраструктура

Сообщается, что при нападении пострадали компьютерные системы, которые британская почтовая служба использует для обработки и отслеживания отправлений за рубеж. Вирус поразил программное обеспечение в шести офисах Королевской почты, в том числе в масштабном центре обработки в Хитроу около Лондона.

Фото: Getty Images

Предполагается, что хакеры попросили выкуп в размере несколько миллионов фунтов, однако источники сообщили Би-би-си, что у специалистов есть способы вернуть системы к работе и без выплаты.

Хакерские атаки с применением вирусов-вымогателей происходят в разных странах мира почти каждый день.

Однако нападение на Королевскую почту - особый случай, поскольку она относится к критической инфраструктуре страны, то есть крайне важна для британской экономики.

Royal Mail - национальная почтовая служба Великобритании, учрежденная в 1516 году. В ней работает 158,5 тыс. сотрудников.

По последним имеющимся данным, компания за год обработала 152 млн международных посылок.

Общий доход компании по итогам 2021 года составил 12,6 млрд фунтов. Правительству принадлежит 30% акций Royal Mail.

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