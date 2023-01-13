Президент Украины Владимир Зеленский во время визита спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса в Киев поблагодарил латвийский народ за его твердую и неустанную поддержку Украины, внесшую весомый вклад в борьбу с агрессором - Россией, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
Зеленский поблагодарил Латвию за мощную поддержку Украины
Во время встречи со Смилтенсом Зеленский заявил, что важна и политическая поддержка Латвии на пути к евроатлантической интеграции Украины, а также самоотверженная военная помощь.
Продолжая свой визит в Украину, Смилтенс встретился в Киеве с высшими должностными лицами Украины - Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Спикер Сейма подтвердил твердую поддержку Латвией членства Украины в ЕС и НАТО.
В разговоре с президентом Украины и министром иностранных дел Смилтенс подчеркнул, что Россия должна ответить за совершенные преступления, чтобы восстановить справедливость и силу закона.
"В победе Украины сомнений нет, но наша задача сделать так, чтобы она наступила как можно быстрее и потребовала как можно меньше жертв. Поэтому военная поддержка демократического мира для Украины имеет решающее значение", - сказал Смилтенс.
Премьер-министр Шмыгаль выразил благодарность Латвии за понимание того, что масштабная поддержка восстановления Украины необходима именно сейчас, не дожидаясь окончания войны. Латвия уже теперь активно участвует в проектах по восстановлению жилого фонда в Черниговской области.
Глава украинского правительства также подчеркнул необходимость сохранения давления на Россию путем усиления санкций и продолжения политики международной изоляции. Он поблагодарил Латвию за твердую позицию по этому вопросу.
Галерея: Визит Смилтенса в Украину
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