С 1 февраля из-за смены названий улиц Риги будет переименовано несколько остановок общественного транспорта, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
С февраля в Риге у нескольких остановок будут другие названия
Кроме того, для улучшения ориентации пассажиров в городской среде будут изменены названия отдельных остановок и название конечной точки автобуса 30-го маршрута.
Все остановки под названием "Академика Мстислава Келдыша" будут переименованы в остановки "Улица братьев Каудзите", остановки под названием "Аллея Валентина Пикуля" будут переименованы в остановки "Аллея Бируты Баумане".
При содействии связи Рижского общественного транспорта с железнодорожной сетью будут изменены названия остановок вблизи железнодорожной станции Иманта.
Расположенные на ул. Ростокас остановки "ул. Ростокас" и "ул. Золитудес" будут переименованы в остановки "Имантская станция".
Все находящиеся на улице Золитудес остановки "ул. Ростокас" будут переименованы в остановки "Имантская станция".
На маршруте 5-го трамвая в направлении на Милгравис звучащее в салоне транспортного средства сообщение "улица Аусекля" будет дополнено, в дальнейшем ее будут воспроизводить как "улица Аусекля - Музей анатомии", чтобы предоставить пассажирам дополнительную информацию о Музее анатомии Рижского университета им. Страдиня.
Название маршрута 30-го автобуса "Вокзал - Даугавгрива" будет переименован в "Центральная станция - Даугавгрива".
Как сообщалось, Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Бранткална, Старая Русас и Келдыша, а также аллеи и тропы Пикуля.
Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Красные линии улиц, которые до сих пор не имели названия, но связаны адресами с улицей Детлава Бранткална, получили название улицы Зенты Маурини.
Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане.
Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.
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