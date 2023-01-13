С февраля в Риге у нескольких остановок будут другие названия

Кроме того, для улучшения ориентации пассажиров в городской среде будут изменены названия отдельных остановок и название конечной точки автобуса 30-го маршрута.

Все остановки под названием "Академика Мстислава Келдыша" будут переименованы в остановки "Улица братьев Каудзите", остановки под названием "Аллея Валентина Пикуля" будут переименованы в остановки "Аллея Бируты Баумане".

При содействии связи Рижского общественного транспорта с железнодорожной сетью будут изменены названия остановок вблизи железнодорожной станции Иманта.

Расположенные на ул. Ростокас остановки "ул. Ростокас" и "ул. Золитудес" будут переименованы в остановки "Имантская станция".

Все находящиеся на улице Золитудес остановки "ул. Ростокас" будут переименованы в остановки "Имантская станция".

На маршруте 5-го трамвая в направлении на Милгравис звучащее в салоне транспортного средства сообщение "улица Аусекля" будет дополнено, в дальнейшем ее будут воспроизводить как "улица Аусекля - Музей анатомии", чтобы предоставить пассажирам дополнительную информацию о Музее анатомии Рижского университета им. Страдиня.

Название маршрута 30-го автобуса "Вокзал - Даугавгрива" будет переименован в "Центральная станция - Даугавгрива".

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Бранткална, Старая Русас и Келдыша, а также аллеи и тропы Пикуля.

Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Красные линии улиц, которые до сих пор не имели названия, но связаны адресами с улицей Детлава Бранткална, получили название улицы Зенты Маурини.

Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане.

Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.