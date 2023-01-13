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Видео ⟩ В Украину направился тысячный автомобиль "Twitter-конвоя"

rus.tvnet.lv
В Украину направился тысячный автомобиль "Twitter-конвоя"
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Автомобиль Twitter-конвоя
Автомобиль Twitter-конвоя Фото: Reinis Pozņaks

В пятницу, 13 января, из гаража в Марупе, где автомобили для украинской армии собирает руководитель "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс, в путь отправилась уже тысячный пожертвованный Латвией автомобиль - машина скорой помощи.

"Спаси наших героев!" - такая надпись нарисована на фургоне скорой помощи, который оказался тысячным в "Twitter-конвое", который для помощи фронту весной создал Познякс.

Фургон Volkswagen из Норвегии пригнал из живущий там латвиец Улдис. Куплен фургон был за 7500 евро, но его стоимость намного выше, поскольку в принципе это полностью оборудованная неотложная помощь. Бусик раскрашен в черно-бело-серые цвета, потому что именно такие цвета сейчас находятся на линии украинского фронта.

В пятницу в Украину отправились в общей сложности 22 автомобиля. Все машины были либо пожертвованы, либо куплены за пожертвованные средства. Для всех это дорога в одном направлении - на фронт, чтобы защитить воинов, чтобы вывезти раненых.

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