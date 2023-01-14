Не только Екабпилс: наводнения возможны и под Елгавой

Утром в субботу, 14 января, на Лиелупе возле Елгавы наблюдается ледоход. Уровень воды в реке на 1,48 метра превысил нулевую отметку на наблюдательной станции.

Синоптики предупреждают, что уровень воды продолжает повышаться, поэтому возможно затопление самых низких участков вдоль реки.

Как сообщалось, в Екабпилсе с пятницы, 13 января продолжается наводнение. Уровень воды в Даугаве превысил высоту плотины, ее удерживает только бетонная насыпь, а почти 200 клиентам Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии.

За последние сутки уровень воды в реке повысился более чем на 70 сантиметров. До уровня рекордного паводка 1981 года осталось всего десять сантиметров.

В черте города на реке продолжается движение скоплений льда. Городские службы продолжают укрепление защитной дамбы, но вода постепенно затапливает все более обширные территории.

Красное предупреждение о наводнении в Екабпилсском крае продлено до 14:00 воскресенья.

Гидрологи отмечают, что ситуация не улучшается, так как с верховьев реки приходят новые массы льда, что способствует затоплению больших территорий в Екабпилсском крае.