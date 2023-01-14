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Фото, видео ⟩ Власти призывают немедленно покинуть опасные районы. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января

rus.tvnet.lv LETA
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Власти призывают немедленно покинуть опасные районы. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января
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  • Самоуправление Екабпилса призывает немедленно покинуть опасные районы
  • Мэр: Уровень воды в Даугаве превысил высоту плотины, ее удерживает только бетонная насыпь
  • Почти 200 клиентам Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии

Самоуправление Екабпилса призывает к немедленной эвакуации из районов, которым грозит затопление. Неизвестно, как долго защитная дамба города сможет выдерживать напор Даугавы.

На прочность дамбы негативно влияет длительно сохраняющийся высокий уровень воды. Хотя вода еще не перелилась через дамбу, во многих ее местах возникли протечки, которые закрываются мешками с песком. Как подчеркивает самоуправление, неизвестно, как долго защитная дамба еще сможет сдерживать напор воды.

Городские власти призывают немедленно эвакуироваться жителей районов на левом и правом берегах Даугавы в черте города, а также из района между Ремберти и Пуньским поместьем.

"Когда она прорвется, масса воды и льда очень быстро хлынет в город, и эвакуация может стать невозможной. Поэтому эвакуация из районов города, которым грозит опасность, сейчас критически важна для жизни и безопасности людей", - подчеркнули в самоуправлении.

Доступны эвакуационные автобусы. Подробную информацию об этом можно узнать по телефону 292 060 72. Жителей эвакуируют в 2-ю и 3-ю Екабпилсские средние школы.

Наводнение в Екабпилсе

Около 8 часов утра в субботу, 14 января, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

За последние сутки уровень воды в реке повысился более чем на 70 сантиметров. До уровня рекордного паводка 1981 года осталось всего десять сантиметров.

В черте города на реке продолжается движение скоплений льда. Городские службы продолжают укрепление защитной дамбы, но вода постепенно затапливает все более обширные территории.

Возле моста в Зельки уровень воды стабилен, выше по течению от Екабпилса он постепенно снижается. Возле Плявиняс уровень воды колеблется, но не представляет опасности.

Красное предупреждение о наводнении в Екабпилсском крае продлено до 14:00 воскресенья.

Гидрологи отмечают, что ситуация не улучшается, так как с верховий реки приходят новые массы льда, что способствует затоплению больших территорий в Екабпилсском крае.

Видео: Уровень воды в Даугаве в Екабпилсе. Прямой эфир

Мэр Екабпилса: уровень воды в Даугаве превысил высоту дамбы, воду сдерживает только бетонное ограждение

Ситуация в Екабпилсе остается серьезной. Массы льда на Даугаве временами смещаются, но незначительно. Уровень воды в реке уже превысил исторический максимум, сообщил агентству LЕТА мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах "сочится" сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком. В Межрупниеки дамбы нет, и там вода вошла в город.

Учитывая, что сегодня также ожидаются осадки, глава города надеется, что это пойдет на пользу ситуации. Ночью в городе оказалась затоплена улица Ригас, движение по ней не происходит.

На данный момент нет точной информации, сколько человек эвакуировались самостоятельно, а сколько - с помощью властей. Также пока нет данных о том, сколько домов затоплено. Ситуация в каждом доме отличается - где-то затоплен подвал, где-то - колодец, в других местах вода затопила двор, но не проникла в дом. Мэр подчеркнул, что в настоящее время главное - обеспечить безопасность людей.

Галерея: Чрезвычайная ситуация в Екабпилсе

Рагайнис признал, что все, кто занимается решением ситуации, вымотаны после четырехдневных попыток спасти город от наводнения, добавив, что усталых людей фактически некем больше заменить. В решении ситуации задействованы все службы. В субботу состоялось общение с ответственными министрами, в город прибыло руководство Государственной пожарно-спасательной службы, работает полиция, коммунальные службы и пр.

LETA отмечает, что в субботу утром в городе было больше машин, чем обычно, но пешеходов было мало. Тревожные новости не заставили людей делать запасы, а полки магазинов переполнены.

Представитель Екабпилсской краевой думы: если вода прорвет защитную дамбу, ситуация станет неконтролируемой

Если вода прорвет защитную дамбу в Екабпилсе, ситуация станет неконтролируемой, заявил LЕТА исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс. Он отметил, что обсуждалось различное развитие ситуации и все стороны готовы действовать. Чтобы дамбу не прорвало, продолжаются работы по ее укреплению.

"Для самоуправления и ответственных служб это была тревожная и трудная ночь.

Протечки в защитной дамбе появляются постоянно",

- сказал исполнительный директор краевого самоуправления.

Он подчеркнул, что до сих пор дамба справлялась со своей задачей - удерживать нагромождения льда, но в настоящее время земляная насыпь настолько пропитана водой, что не может полностью выполнять свои функции и вода просачивается сквозь нее. Говоря о масштабах затопления, Скрейверс сказал, что информация постоянно обновляется.

Затоплены территории в районе улиц Бебру, Межрупниеку, Ригас.

На значительной части территории Екабпилса несколько дней не будет мобильной связи LMT

Об этом LETA сообщил пресс-секретарь компании Валдис Ялинскис. Как отмечает LMT, ситуация в сфере мобильной связи в Екабпилсе близка к критической - из-за отключения электроэнергии в ближайшие часы в нескольких районах Екабпилса на несколько дней прервется предоставляемая LMT связь - голосовые звонки и интернет.

Сеть LMT будет работать только в тех районах города, которые не сильно пострадали из-за наводнения. Примерную зону доступности связи можно посмотреть на карте LMT.

LMT обещает сделать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить связь. Как сообщил Ялинскис, о ситуации извещены государственные и муниципальные учреждения и службы, и компания работает над тем, чтобы обеспечить связь - из Риги в Екабпилс доставлена мобильная базовая станция, которая установлена в указанном самоуправлением месте, чтобы обеспечить связью кризисный штаб.

Полностью связь будет восстановлена после того, как из затопленных районов уйдет вода и будет отремонтировано оборудование, находившееся под водой.

241 клиенту Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии

Об этом LETA сообщили в AS Sadales tīkls. Заботясь о безопасности жителей, местное электроснабжение было временно отключено для 241 потребителя в пострадавших от наводнения районах Екабпилса и Абельской и Кукской волостей Екабпилсского края.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

По мере изменения ситуации ST в целях безопасности может прекратить электроснабжение и в других районах города. Наводнения могут затронуть и жилые дома, поэтому ST напоминает о мерах безопасности - важно позаботиться о том, чтобы электроприборы и проводка не намокли.

Если очевидцы заметят затопленные трансформаторные подстанции или прочие объекты электрической инфраструктуры, необходимо немедленно сообщить об опасной ситуации в экстренные службы по телефону 112 или в Sadales tīkls по круглосуточному номеру телефона 8404, но ни в коем не приближаться к месту аварии самостоятельно.

Из затопленного дома спасли пятерых человек

Сегодня утром Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) совместно с сотрудниками Госполиции спасли из затопленного дома на улице Межрупниеку пятерых человек, еще двое эвакуировались самостоятельно, сообщила LETA представитель VUGD Виктория Грибусте. Она также добавила, что за прошедшие сутки пожарные спасли из зоны затопления на улице Даугавас трех человек и доставили их в безопасное место.

При осмотре нескольких жилых домов на улице Плявиню люди отказались от эвакуации, несмотря на существующую там опасность.

Пожарные и спасатели призывают людей следовать предупреждениям экстренных служб и представителей местной власти, а также призывам к эвакуации. Наводнение - это непредсказуемое стихийное бедствие, при котором ситуация может измениться очень быстро, что будет представлять непосредственную угрозу для людей в пострадавшем от наводнения районе, подчеркнула Грибусте.

Жители Екабпилиса не спешат прислушиваться к призывам не ходить по дамбе

Безопасность дамбы беспокоит самоуправление из-за высокого уровня воды и перегруженности. Как отмечает LETA, сегодня утром, несмотря на призывы не делать этого, люди спокойно гуляли по дамбе, причем этих людей особо не отгоняли от опасного участка. Специалисты продолжают мероприятия по укреплению дамбы.

Жители Екабпилиса гуляют по городу в резиновых сапогах. В городе работают магазины и другие учреждения.

Помня о наводнении 1981 года, жители Екабпилса ожидают, что уровень воды снова поднимется, поэтому по возможности принимают превентивные меры для спасения своего имущества - даже в той части города, где сухо, жители переносят свои вещи в места повыше.

Кариньш: правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу

Правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter. Он сообщил, что тесно контактирует с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, министром внутренних дел Марисом Кучинскисом и мэром Екабпилса.

"Ситуация в Екабпилсе остается серьезной, и правительство готово оказать всю необходимую помощь", - заявил Кариньш, призвав жителей города следовать указаниям ответственных служб.

О первом дне наводнения в Екабпилсе мы писали в материале ниже.

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