Фото, видео ⟩ Власти призывают немедленно покинуть опасные районы. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января

При осмотре нескольких жилых домов на улице Плявиню люди отказались от эвакуации, несмотря на существующую там опасность.
Пожарные и спасатели призывают людей следовать предупреждениям экстренных служб и представителей местной власти, а также призывам к эвакуации. Наводнение - это непредсказуемое стихийное бедствие, при котором ситуация может измениться очень быстро, что будет представлять непосредственную угрозу для людей в пострадавшем от наводнения районе, подчеркнула Грибусте.
Жители Екабпилиса не спешат прислушиваться к призывам не ходить по дамбе
Безопасность дамбы беспокоит самоуправление из-за высокого уровня воды и перегруженности. Как отмечает LETA, сегодня утром, несмотря на призывы не делать этого, люди спокойно гуляли по дамбе, причем этих людей особо не отгоняли от опасного участка. Специалисты продолжают мероприятия по укреплению дамбы.
Жители Екабпилиса гуляют по городу в резиновых сапогах. В городе работают магазины и другие учреждения.
Помня о наводнении 1981 года, жители Екабпилса ожидают, что уровень воды снова поднимется, поэтому по возможности принимают превентивные меры для спасения своего имущества - даже в той части города, где сухо, жители переносят свои вещи в места повыше.
Кариньш: правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу
Правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter. Он сообщил, что тесно контактирует с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, министром внутренних дел Марисом Кучинскисом и мэром Екабпилса.
"Ситуация в Екабпилсе остается серьезной, и правительство готово оказать всю необходимую помощь", - заявил Кариньш, призвав жителей города следовать указаниям ответственных служб.
О первом дне наводнения в Екабпилсе мы писали в материале ниже.
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