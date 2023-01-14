Фото, видео ⟩ Власти призывают немедленно покинуть опасные районы. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января

Учитывая, что сегодня также ожидаются осадки, глава города надеется, что это пойдет на пользу ситуации. Ночью в городе оказалась затоплена улица Ригас, движение по ней не происходит.

На данный момент нет точной информации, сколько человек эвакуировались самостоятельно, а сколько - с помощью властей. Также пока нет данных о том, сколько домов затоплено. Ситуация в каждом доме отличается - где-то затоплен подвал, где-то - колодец, в других местах вода затопила двор, но не проникла в дом. Мэр подчеркнул, что в настоящее время главное - обеспечить безопасность людей.

Галерея: Чрезвычайная ситуация в Екабпилсе

Рагайнис признал, что все, кто занимается решением ситуации, вымотаны после четырехдневных попыток спасти город от наводнения, добавив, что усталых людей фактически некем больше заменить. В решении ситуации задействованы все службы. В субботу состоялось общение с ответственными министрами, в город прибыло руководство Государственной пожарно-спасательной службы, работает полиция, коммунальные службы и пр.

LETA отмечает, что в субботу утром в городе было больше машин, чем обычно, но пешеходов было мало. Тревожные новости не заставили людей делать запасы, а полки магазинов переполнены.

Представитель Екабпилсской краевой думы: если вода прорвет защитную дамбу, ситуация станет неконтролируемой