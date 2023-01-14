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Великобритания передаст Украине тяжелые танки

rus.tvnet.lv
Великобритания передаст Украине тяжелые танки
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Танк
Танк Фото: Schutterstock.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил в субботу, 14 января, что Лондон поставит Украине тяжелые танки, чтобы она могла вытеснить российские войска со своей территории.

Власти Великобритании сообщили, что поставку танков, подтвердил премьер-министр Великобритании в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в субботу утром.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

Сунак пообещал Зеленскому поставить танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Риши Сунака "за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров".

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