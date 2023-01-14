Видео ⟩ Спецслужбы оценивают видеообращение "Балтийского антифашиста"

На видео, которое можно увидеть в социальных сетях, мужчина в маске говорит:

"Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твоя страна захвачена фашистской преступной группировкой, которая открыто плюет на латвийский народ, латвийское государство, а также на конституцию Латвии".

Вместо того, чтобы позаботиться о собственной стране, миллионы евро были одновременно украдены и отправлены "укросвиньям в бывшей Украине, которые уже проиграли эту спецоперацию".

Būtu interesesanti redzēt, cik drosmīgs būtu šis ''patriots'', kurš ukraiņus sauc par ukro-cūkām, kad viņu apciemotu @Valsts_drosiba par naida kurināšanu un aicinājumu gāzt valdību.

Uzdodas par 🇷🇺 hakeru grupējuma ''Killnet'' dalībnieku un Baltijas antifašistu biedru. pic.twitter.com/iMjVIr0Cnb — Vatastānas hronika 🇱🇻🇺🇦 Chronicles of Vatastan (@vatastan) January 13, 2023

"Мы - хакерская группировка Killnet и прибалтийские антифашисты", - заявляет мужчина в конце ролика.

VDD подтвердил агентству LETA, что службе известно об упомянутом видео и что служба начала его оценку в соответствии со своей компетенцией. Других комментариев спецслужбы не предоставили.