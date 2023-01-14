Служба государственной безопасности (VDD) приступила к оценке видео, на котором мужчина в маске на латышском языке враждебно высказывается по отношению к украинцам. А также призывает к борьбе с "правящей в Латвии фашистской преступной группировкой".
Видео ⟩ Спецслужбы оценивают видеообращение "Балтийского антифашиста"
На видео, которое можно увидеть в социальных сетях, мужчина в маске говорит:
"Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твоя страна захвачена фашистской преступной группировкой, которая открыто плюет на латвийский народ, латвийское государство, а также на конституцию Латвии".
Вместо того, чтобы позаботиться о собственной стране, миллионы евро были одновременно украдены и отправлены "укросвиньям в бывшей Украине, которые уже проиграли эту спецоперацию".
Būtu interesesanti redzēt, cik drosmīgs būtu šis ''patriots'', kurš ukraiņus sauc par ukro-cūkām, kad viņu apciemotu @Valsts_drosiba par naida kurināšanu un aicinājumu gāzt valdību.— Vatastānas hronika 🇱🇻🇺🇦 Chronicles of Vatastan (@vatastan) January 13, 2023
Uzdodas par 🇷🇺 hakeru grupējuma ''Killnet'' dalībnieku un Baltijas antifašistu biedru. pic.twitter.com/iMjVIr0Cnb
"Мы - хакерская группировка Killnet и прибалтийские антифашисты", - заявляет мужчина в конце ролика.
VDD подтвердил агентству LETA, что службе известно об упомянутом видео и что служба начала его оценку в соответствии со своей компетенцией. Других комментариев спецслужбы не предоставили.
В прошлом году, 28 ноября, VDD сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обнаруженной в Telegram антигосударственной деятельностью, которую осуществляли лица, называющие себя "прибалтийскими антифашистами".
Эти Telegram-каналы собирали информацию о латвийских чиновниках и других известных лицах, деятельность которых якобы направлена против интересов России. На каналах также публиковалась информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семей этих лиц.
Лица, называющие себя "антифашистами", утверждали, что информация должна была быть передана российским спецслужбам и другим структурам государства-агрессора.
Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
Имеющаяся в распоряжении VDD информация свидетельствует о том, что граждане Латвии, проживающие в настоящее время в России, причастны к антигосударственной деятельности.
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