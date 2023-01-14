Сб, 14.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Спецслужбы оценивают видеообращение "Балтийского антифашиста"

rus.tvnet.lv
Спецслужбы оценивают видеообращение "Балтийского антифашиста"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 2
Антивоенные плакаты напротив посольства РФ в Риге
Антивоенные плакаты напротив посольства РФ в Риге Фото: Paula Čurkste / LETA

Служба государственной безопасности (VDD) приступила к оценке видео, на котором мужчина в маске на латышском языке враждебно высказывается по отношению к украинцам. А также призывает к борьбе с "правящей в Латвии фашистской преступной группировкой".

На видео, которое можно увидеть в социальных сетях, мужчина в маске говорит:

"Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твоя страна захвачена фашистской преступной группировкой, которая открыто плюет на латвийский народ, латвийское государство, а также на конституцию Латвии".

Вместо того, чтобы позаботиться о собственной стране, миллионы евро были одновременно украдены и отправлены "укросвиньям в бывшей Украине, которые уже проиграли эту спецоперацию".

"Мы - хакерская группировка Killnet и прибалтийские антифашисты", - заявляет мужчина в конце ролика.

VDD подтвердил агентству LETA, что службе известно об упомянутом видео и что служба начала его оценку в соответствии со своей компетенцией. Других комментариев спецслужбы не предоставили.

В прошлом году, 28 ноября, VDD сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обнаруженной в Telegram антигосударственной деятельностью, которую осуществляли лица, называющие себя "прибалтийскими антифашистами".

Эти Telegram-каналы собирали информацию о латвийских чиновниках и других известных лицах, деятельность которых якобы направлена ​​против интересов России. На каналах также публиковалась информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семей этих лиц.

Лица, называющие себя "антифашистами", утверждали, что информация должна была быть передана российским спецслужбам и другим структурам государства-агрессора.

Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.

Имеющаяся в распоряжении VDD информация свидетельствует о том, что граждане Латвии, проживающие в настоящее время в России, причастны к антигосударственной деятельности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх