30 декабря 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против гражданина Латвии в связи с подозрениями в незаконном участие в войне, развернутой Россией против Украины, сообщает агентство LETA.
Воюет в Украине на стороне России: VDD начала уголовный процесс против латвийца
Уголовный процесс начат на основании 77-го пункта Уголовного закона, то есть за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, который направлен против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны или иным образом противоречит обязательным для Латвийской Республики международным законам.
VDD констатировала в интернете несколько видеоматериалов, на которых мужчина в военной одежде с характерной для Вооруженных сил РФ символикой выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины, в том числе к латвийцам. В ходе расследования VDD получила информацию о том, что лицо, возможно, находится на оккупированной Россией территории на Донбассе в Украине и принимает участие в развернутых Россией военных действиях, направленных против территориальной неприкосновенности Украины.
Расследование в рамках уголовного процесса продолжается, VDD обещает предоставить дополнительную информацию о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса.
VDD напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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