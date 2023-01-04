Воюет в Украине на стороне России: VDD начала уголовный процесс против латвийца

Уголовный процесс начат на основании 77-го пункта Уголовного закона, то есть за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, который направлен против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны или иным образом противоречит обязательным для Латвийской Республики международным законам.

VDD констатировала в интернете несколько видеоматериалов, на которых мужчина в военной одежде с характерной для Вооруженных сил РФ символикой выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины, в том числе к латвийцам. В ходе расследования VDD получила информацию о том, что лицо, возможно, находится на оккупированной Россией территории на Донбассе в Украине и принимает участие в развернутых Россией военных действиях, направленных против территориальной неприкосновенности Украины.

Расследование в рамках уголовного процесса продолжается, VDD обещает предоставить дополнительную информацию о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса.

VDD напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.