Фото ⟩ Два из трех магазинов Rimi в Екабпилсе закрыты

"Из-за угрозы наводнения ситуация в Екабпилсе быстро меняется, поэтому сегодня мы закрыли два магазина с западной стороны города - на улице Ригас 120 и улице Виенибас 7. Магазин формата Rimi Hypermarket на улице Виенибас 7 находится в потенциально затопляемой зоне, а у магазина Rimi Mini на улице Ригас 120 затоплена парковка", - объясняет Инга Бите, руководитель отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia.

Галерея: Екабпилс, субботний вечер, 14 января

Учитывая ситуацию в городе, Rimi уже скорректировала доставку товаров и логистику. "Поскольку ситуация быстро меняется, мы будем следить за ее развитием, и не исключено, что магазин на улице Ригас 120 сможет вновь открыться для посетителей в воскресенье, 15 января, чтобы предоставить местным жителям возможность покупать продукты и предметы первой необходимости", - сказала представитель Rimi.

Поскольку почти все работники магазинов Rimi в Екабпилсе являются местными жителями, Rimi уже проинформировала работников о том, что в случае необходимости можно будет оказать поддержку тем сотрудникам, кто пострадает из-за наводнения, аналогично тому, как это предусмотрено в случае пожара или острых проблем со здоровьем, например.

Галерея: наводнение в Екабпилсе