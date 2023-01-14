Распространяется ложная информация о кражах на территориях, с которых проводилась эвакуация в Екабпилсе, сообщает Государственная полиция.
Полиция: распространяется ложная информация о кражах в Екабпилсе
Полиция уделяет повышенное внимание охране имущества в Екабпилсе, особенно в эвакуированных районах, чтобы предотвратить кражу имущества, оставленного физическими лицами. Полиция подчеркивает, что таких случаев пока не зафиксировано.
Полиция следит за ситуацией и готова отреагировать на любую информацию. Если у людей возникают подозрения в отношении определенных лиц или ситуаций, полиция предлагает им сообщить об этом по телефону 110.
Напомним, что самоуправление Екабпилса в субботу, 14 января, призывала к немедленной эвакуации из районов, которым грозит затопление.
Улдис Скрейверс заявил агентству LETA, что ситуация в Екабпилсе по-прежнему полна беспокойства и рисков.
Он подчеркнул, что, хотя уровень воды немного снизился, защитная насыпь города стала еще более заболоченной.
Видео: Наводнение в Екабпилсе
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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