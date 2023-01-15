Ледяной затор возле Екабпилса растянулся на 25 километров

Согласно прогнозам Global Forecast System, в бассейне Даугавы в Латгале, Белоруссии и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Белоруссии. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.

В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.

Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

RUS TVNET уже сообщал, что к работам по предотвращению последствий наводнения в Екабпилсе в воскресенье, 15 января, была привлечена амфибийная техника Национальных вооруженных сил (NBS) PTS. TVNET отправился в путешествие вместе с представителями военных.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе