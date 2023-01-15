К работам по предотвращению последствий наводнения в Екабпилсе в воскресенье, 15 января, была привлечена амфибийная техника Национальных вооруженных сил (НБС) PTS. TVNET отправился в путешествие вместе с представителями военных.
Видео из эпицентра наводнения в Екабпилсе ⟩ Спецтехника латвийской армии в действии
PTS была доставлена в Екабпилс 13 января.
Видео: Наводнение в Екабпилсе: вид с "амфибии" PTS
Уровень воды в Даугаве у Екабпилса в 11:22 составлял 8,61 метра, сообщает портал jekabpilslaiks.lv.
Галерея: "Амфибия" Вооруженных сил Латвии PTS
30 земессаргов участвуют в субботних работах по укреплению дамбы в Екабпилсе, сообщил командующий Национальными вооруженными силами (NBS) генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
С пятницы, 13 января, к противопаводковым работам в Екабпилсе по просьбе самоуправления привлечены 47 сотрудников Земессардзе и восемь профессиональных военнослужащих. В них также участвует спецтехника PTS.
В случае необходимости, согласно приказу министра обороны Инары Мурниеце, к спасательным работам будет привлечено еще большее количество земессаргов и солдат.
Защитная дамба города пережила ночь. В муниципалитете состоялось собрание строителей о том, как действовать. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось - ледяная масса немного осела, так как вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако "ледяная масса не хочет идти вперед". Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава муниципалитета.
Ночь в Екабпилисе прошла относительно спокойно, уровень воды в Даугаве упал в среднем на 20 сантиметров, но ледяная масса не сдвинулась с места.
Снижение уровня воды Рагайнис объясняет как ее стеканием в более низкие места, так и результатом проделанных работ. Между тем, больше всего от наводнения пострадала верхняя часть улицы Плявиню, Межрупниеки.
В Екабпилс также прибыли гидрологи, с чьей помощью разрабатываются сценарии, как справиться с неподвижным льдом. На одном из берегов экскаватор ковшом "разгрызает" лед, чтобы направить течение к руслу реки. Затор из льда образовался примерно от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.
"Делаем мелочи, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве нельзя, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед", - сказал Рагайнис.
Некоторые предприниматели привезли собственное оборудование для выполнения работ.
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