Видео из эпицентра наводнения в Екабпилсе ⟩ Спецтехника латвийской армии в действии

Ночь в Екабпилисе прошла относительно спокойно, уровень воды в Даугаве упал в среднем на 20 сантиметров, но ледяная масса не сдвинулась с места.

Снижение уровня воды Рагайнис объясняет как ее стеканием в более низкие места, так и результатом проделанных работ. Между тем, больше всего от наводнения пострадала верхняя часть улицы Плявиню, Межрупниеки.

В Екабпилс также прибыли гидрологи, с чьей помощью разрабатываются сценарии, как справиться с неподвижным льдом. На одном из берегов экскаватор ковшом "разгрызает" лед, чтобы направить течение к руслу реки. Затор из льда образовался примерно от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.

"Делаем мелочи, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве нельзя, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед", - сказал Рагайнис.

Некоторые предприниматели привезли собственное оборудование для выполнения работ.