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Фото, видео ⟩ Уровень воды понизился, но поступают новые массы льда. Наводнение в Екабпилсе: главное за 15 января

rus.tvnet.lv
Уровень воды понизился, но поступают новые массы льда. Наводнение в Екабпилсе: главное за 15 января
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  • В Екабпилсе на три дня закроют школы, правительство окажет финансовую поддержку
  • Кариньш: необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Екабпилсе нет
  • За сутки из затопленных районов в Екабпилсе эвакуированы 18 человек

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса к 6 часам утра в воскресенье упал на 24 сантиметра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды по-прежнему остается очень высоким, почти на 30 сантиметров превышая критическую отметку в 8,4 метра.

Екабпилсское самоуправление отмечает, что ситуация в городе по-прежнему серьезная, но стабильная. Затоплены обширные территории, продолжается укрепление дамбы.

Видео: Ситуация в Екабпилсе утром 15 января

Самый высокий уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - на наблюдательной станции в Екабпилсе был зарегистрирован в 9 часов утра в субботу. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.

За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугавы возле Екабпилса не зафиксировано. Уровень воды медленно, но стабильно падает.

На наблюдательных станциях выше по течению от Екабпилса уровень воды остается стабильным или медленно снижается. В Плявиняс уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе. 15 января

Повышается уровень воды в нижнем течении реки Огре, но пока он не приблизился к опасной отметке. Уровень воды в Лиелупе остается высоким, но за последние часы в районе Елгавы он не повышался.

В большинстве рек вода поднимается из-за дождей. По всей стране продолжает действовать желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках, в Плявиньском водохранилище действует оранжевое предупреждение, а на Даугаве в Екабпилсском крае до 14:00 понедельника продлено красное предупреждение.

В Екабпилсе на три дня закроют школы, правительство окажет финансовую поддержку

В Екабпилсе на три дня будут закрыты школы, сообщил мэр Райвис Рагайнис на пресс-конференции после заседания Совета по кризисному управлению. Решение было принято, чтобы сократить поток людей в город и ограничить передвижение в затопленных районах.

Правительство окажет финансовую поддержку самоуправлению и жителям пострадавшего от наводнения Екабпилсского края, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания Совета по кризисному управлению.

Он отметил, что пока рано судить о масштабах причиненного наводнением ущерба, но, как только уровень воды стабилизируется, будут произведены расчеты, и правительство примет решение о размере необходимой финансовой помощи.

Кариньш: необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Екабпилсе нет

Пока нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Екабпилсе из-за наводнения, заявил после заседания Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На заседании было отмечено, что все службы работают хорошо и слаженно, поэтому нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию и привлекать правительство. Кариньш отметил, что наводнение в Екабпилсе - бедствие регионального масштаба, а закон предусматривает наличие в самоуправлениях комиссий по гражданской обороне под руководством главы самоуправления.

"Правительство готово объявить чрезвычайную ситуацию, если комиссия по гражданской обороне сочтет это необходимым. В настоящее время единственной причиной для этого могла бы стать принудительная эвакуация, но такой необходимости нет. Правительство будет готово быстро принять такое решение, если потребуется", - сказал Кариньш.

"Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис контролирует ситуацию. Дамба укрепляется, работы продолжаются, помощь оказывают и другие самоуправления", - сказал Кариньш.

Уровень воды в Екабпилсе вечером в субботу, 14 января, и утром в воскресенье
Уровень воды в Екабпилсе вечером в субботу, 14 января, и утром в воскресенье Фото: Jānis Škapars/TVNET

Глава Екабпилсского края: "Мы ищем, как обмануть течение Даугавы"

Чтобы заставить лед двигаться, изыскиваются возможности "обмануть" течение Даугавы, рассказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

В муниципалитете состоялось собрание строителей о том, как действовать. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось - ледяная масса немного осела, так как вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако "ледяная масса не хочет идти вперед". Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава муниципалитета.

В Екабпилс также прибыли гидрологи, с чьей помощью разрабатываются сценарии, как справиться с неподвижным льдом. На одном из берегов экскаватор ковшом "разгрызает" лед, чтобы направить течение к руслу реки. Затор изо льда образовался примерно от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.

"Делаем мелочи, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве нельзя, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед", - сказал Рагайнис.

За минувшие сутки из затопленных районов в Екабпилсе эвакуированы 18 человек

За минувшие сутки спасатели совместно с полицейскими эвакуировали из затопленных районов Екабпилса и доставили в безопасное место 18 человек, трех собак и кошку, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасательные работы проводились на улицах Межрупниеку, Плявиню, Варпу и Званитаю.

Видео: Наводнение в Екабпилсе. 15 января

VUGD подчеркивает, что по-прежнему сохраняется высокая опасность, так как прочность дамбы, которая сдерживает массы льда и воды, снижается. VUGD призывает жителей Екабпилса эвакуироваться из опасных зон, поскольку в случае, если дамбу прорвет, возможности эвакуации будут ограничены.

VUGD также повысила ресурсы реагирования в Екабпилсе, увеличив количество спасателей и оборудования для спасения людей.

Помощь пострадавшим в Екабпилсе: пожертвовано уже 17 тыс. евро

Платформа Ziedot.lv в субботу, 14 января, начала сбор пожертвований в помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе. Согласно информации на сайте организации, в настоящее время пожертвовано уже 17 549 евро.

На сайте говорится, что жителям Екабпилса понадобится помощь сограждан, так как Даугава вышла из берегов и многие дома оказались затоплены, что вынудило людей покинуть их.

Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить горожан, наиболее нуждающихся в помощи.

Внести свой вклад в помощь пострадавшим можно по ссылке.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе. Работа на "амфибии"

Во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве

Дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине следующей недели, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться.

Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в бассейне Даугавы в Латгале, Беларуси и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Беларуси. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.

Видео: Наводнение в Екабпилсе. Работа на "амфибии"

В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.

Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

Ледяной затор возле Екабпилса растянулся на 25 километров

Со вчерашнего дня, когда уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг второго высочайшего показателя, он снизился примерно на 40 сантиметров. Однако к ситуации следует относиться с осторожным оптимизмом, поскольку скопление льда чрезвычайно большое. Ледовый затор простирается от Плявиньского водохранилища до Екабпилса на 25 километров, и продолжают поступать новые массы льда, сказал Виксна.

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