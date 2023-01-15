Фото, видео ⟩ Уровень воды понизился, но поступают новые массы льда. Наводнение в Екабпилсе: главное за 15 января

"Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис контролирует ситуацию. Дамба укрепляется, работы продолжаются, помощь оказывают и другие самоуправления", - сказал Кариньш.

Уровень воды в Екабпилсе вечером в субботу, 14 января, и утром в воскресенье Фото: Jānis Škapars/TVNET

Глава Екабпилсского края: "Мы ищем, как обмануть течение Даугавы"

Чтобы заставить лед двигаться, изыскиваются возможности "обмануть" течение Даугавы, рассказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

В муниципалитете состоялось собрание строителей о том, как действовать. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось - ледяная масса немного осела, так как вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако "ледяная масса не хочет идти вперед". Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава муниципалитета.

В Екабпилс также прибыли гидрологи, с чьей помощью разрабатываются сценарии, как справиться с неподвижным льдом. На одном из берегов экскаватор ковшом "разгрызает" лед, чтобы направить течение к руслу реки. Затор изо льда образовался примерно от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.