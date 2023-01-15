Фото, видео ⟩ На борту "амфибии" НВС: видеорепортаж TVNET из Екабпилса

Автомобиль предназначен для проведения различных работ и способен перевозить до 10 тонн тяжеловесного груза.

Видео: Обследование "водного мира" Екабпилсского края на "амфибии" NBS

Галлерея: Наводнение в Екабпилсе в воскресенье, 15 января

Галлерея: Поездка на "амфибии"

Уже сообщалось, что с пятницы, 13 января, на основании запроса Екабпилсской краевой думы, в работах по предотвращению наводнения в городе задействованы 47 земессаргов, а также 8 профессиональных военнослужащих.

Затопленные дороги, луга вместо дворов превратились в озера и реки - что зафиксировала наша камера, смотрите на видео!