Съемочная группа TVNET, которая третий день ведет репортаж о ситуации в Екабпилсе, в воскресенье, 15 января, получила уникальную возможность обследовать пострадавшие от наводнения районы с помощью амфибийной техники Национальных вооруженных сил (NBS) PTS.
Фото, видео ⟩ На борту "амфибии" НВС: видеорепортаж TVNET из Екабпилса
На борту "амфибии" НВС: видеорепортаж TVNET из Екабпилса
Автомобиль предназначен для проведения различных работ и способен перевозить до 10 тонн тяжеловесного груза.
Видео: Обследование "водного мира" Екабпилсского края на "амфибии" NBS
Галлерея: Наводнение в Екабпилсе в воскресенье, 15 января
Галлерея: Поездка на "амфибии"
Уже сообщалось, что с пятницы, 13 января, на основании запроса Екабпилсской краевой думы, в работах по предотвращению наводнения в городе задействованы 47 земессаргов, а также 8 профессиональных военнослужащих.
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