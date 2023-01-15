Одним из важных политических событий в этом году станут президентские выборы. Действующий президент Эгил Левитс утверждает, что еще рано думать о возможности баллотироваться на второй срок. При этом Левитсу необходимо заручиться поддержкой 51 депутата Сейма. Три фракции рассматривают возможность выдвижения альтернативных кандидатов, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Видео ⟩ Связана ли активность Левитса с приближением президентских выборов?
Начало года для депутатов Сейма ознаменовалось беспрецедентным событием. Президент страны Эгил Левитс пригласил полный состав фракции правящей коалиции на встречу в Рижский замок. Коалиционные партии получили возможность поговорить с президентом - каждой фракции было отведено более часа. Темой переговоров были законодательные приоритеты, а возможное выдвижение кандидатуры Левитса на второй срок не упоминалось ни одной из сторон.
Однако депутаты не забыли о предстоящих весной президентских выборах, если верить заявлениям лидеров двух коалиционных фракций.
"В моем политическом опыте это первый случай, когда президент приглашает какую-либо из фракций Сейма в полном составе. Обычно глава государства встречается с лидерами фракций или руководителями определенных ответственных комиссий Сейма. (...) Как бы то ни было, для многих депутатов Сейма это была возможность впервые встретиться и поговорить с первым должностным лицом страны", - признает Айнар Латковскис, председатель парламентской фракции "Нового Единства".
С другой стороны, Эдгар Таварс, глава фракции "Объединенного списка" в Сейме, сказал, что было бы хорошо, если бы такие визиты практиковались раньше, так что идея президента похвальна:
"С этой точки зрения это было бы нормально. Что немного удивило, конечно, так это то, что мы смотрим на календарь и видим, сколько осталось до выдвижения кандидатов в президенты и, соответственно, что это год президентских выборов. Это, конечно, заставило многих коллег взглянуть на данную встречу немного другими глазами".
Однако Левитс отверг подозрения депутатов относительно его скрытых мотивов:
"Это их проблема, если они связывают эти события. В любом случае этот вопрос [выборов президента] не был предметом переговоров ни с одной фракцией. Сформировано новое правительство, новая коалиция, и это совершенно нормально, а также необходимо, чтобы президент как глава государства встречался с фракциями Сейма".
Левитс заявил программе De Facto, что ему не нужны консультации по президентским выборам с партиями, потому что "политики думают сами" и решение ожидается в мае, когда депутатам предстоит выдвигать кандидатов.
Между тем Айнар Латковскис считает, что коалиция должна начать думать о выдвижении единого кандидата в президенты сразу после принятия бюджета, которое ожидается в середине марта, и это станет большим вызовом:
"Если нам удастся принять этот бюджет консенсусом, это будет хорошей основой для совместного обсуждения возможного общего кандидата. Но это, конечно, сложный вопрос, потому что, насколько я слышал, одна из фракций готова выдвинуть своего кандидата".
Речь идет об "Объединенном списке". Эдгар Таварс, глава фракции в Сейме, до сих пор не отрицает такой вероятности: "Могу с уверенностью сказать, что мы будем выдвигать нашего кандидата". Когда его спросили, может ли этот кандидат быть Левитсом, Таварс ответил:
"Я не могу сообщить вам об этом в данном контексте, потому что я не обсуждал это с моими коллегами по фракции. Мы ни разу не обсуждали возможность выдвижения Эгила Левитса на пост президента страны".
Таварс подчеркивает, что пока рано говорить об именах вероятных кандидатов. С другой стороны, основатель "Объединенного списка", предприниматель и архитектор Улдис Пиленс отрицал, что хотел бы претендовать на должность президента.
Наиболее убедительно о своей поддержке Левитса говорит лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.
"Мой прогноз на данный момент таков, что если Эгил Левитс планирует снова баллотироваться, то Национальное объединение, вероятно, поддержит его. Конечно, вопрос в том, наберется ли нужное количество голосов. Мы еще не видели, чтобы у первого должностного лица страны было столько совпадающих с Национальным объединением взглядов на ценности, как у Эгила Левитса", - сказал Дзинтарс.
Хотя на этой неделе Левитс пригласил только коалиционные партии, в Рижский замок будет приглашена как минимум одна оппозиционная фракция. Глава фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс подтвердил De Facto, что приглашение на беседу уже получено. "Прогрессивные", как и другие партии, не планируют обсуждать в разговоре вероятную поддержку Левитса, так как рассматривают возможность выдвижения своего кандидата.
Партия поддержала бы любого другого кандидата только при определенных условиях, говорит Бришкенс: "От любого кандидата, которого мы каким-либо образом поддержим, мы обязательно будем ожидать определенных обещаний по важным для нас вопросами. Например, о более динамичной модели экономического развития, об инклюзивных вопросах прав человека, в том числе о равенстве всех семей, а также об энергетической независимости Латвии и стабильности внешнеполитического курса".
Крупнейшая оппозиционная фракция Сейма - Союз зеленых и крестьян - не получила приглашения в Рижский замок. Глава фракции Виктор Валайнис говорит, что партия общается с президентом в основном письменно.
"То, что господин Левитс уже давно ведет свою предвыборную кампанию и ищет сторонников в парламенте, ни для кого не секрет. Все депутаты Сейма это чувствуют по-разному, и это политический процесс, который сейчас происходит. В любом случае он не единственный, кто занимается такой деятельностью на данный момент", - сказал Валайнис.
На вопрос, делает ли это и Пиленс, глава фракции Союза зеленых и крестьян отвечает:
"Ну, мы тоже чувствуем такую активность в этом вопросе со стороны политиков из "Объединенного списка". Никто больше ничего не говорит, верно? Но активность такова, что я считаю, что Левитс не будет единственным кандидатом в президенты".
Однако в ближайшие месяцы Левитс обещает встретиться и с другими оппозиционными фракциями - то есть с теми, от кого ожидать поддержки переизбрания президента было бы очень наивно. Союз зеленых и крестьян регулярно критиковал его еще во время предыдущего Сейма, а партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" сделали критику "режима Кариньша - Левитса" частью своей предвыборной кампании.
Видео: Сюжет программы De Facto (на латышском языке)
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