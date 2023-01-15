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Видео ⟩ Связана ли активность Левитса с приближением президентских выборов?

rus.tvnet.lv
Связана ли активность Левитса с приближением президентских выборов?
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Evija Trifanova/LETA

Одним из важных политических событий в этом году станут президентские выборы. Действующий президент Эгил Левитс утверждает, что еще рано думать о возможности баллотироваться на второй срок. При этом Левитсу необходимо заручиться поддержкой 51 депутата Сейма. Три фракции рассматривают возможность выдвижения альтернативных кандидатов, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.

Начало года для депутатов Сейма ознаменовалось беспрецедентным событием. Президент страны Эгил Левитс пригласил полный состав фракции правящей коалиции на встречу в Рижский замок. Коалиционные партии получили возможность поговорить с президентом - каждой фракции было отведено более часа. Темой переговоров были законодательные приоритеты, а возможное выдвижение кандидатуры Левитса на второй срок не упоминалось ни одной из сторон.

Однако депутаты не забыли о предстоящих весной президентских выборах, если верить заявлениям лидеров двух коалиционных фракций.

"В моем политическом опыте это первый случай, когда президент приглашает какую-либо из фракций Сейма в полном составе. Обычно глава государства встречается с лидерами фракций или руководителями определенных ответственных комиссий Сейма. (...) Как бы то ни было, для многих депутатов Сейма это была возможность впервые встретиться и поговорить с первым должностным лицом страны", - признает Айнар Латковскис, председатель парламентской фракции "Нового Единства".

С другой стороны, Эдгар Таварс, глава фракции "Объединенного списка" в Сейме, сказал, что было бы хорошо, если бы такие визиты практиковались раньше, так что идея президента похвальна:

"С этой точки зрения это было бы нормально. Что немного удивило, конечно, так это то, что мы смотрим на календарь и видим, сколько осталось до выдвижения кандидатов в президенты и, соответственно, что это год президентских выборов. Это, конечно, заставило многих коллег взглянуть на данную встречу немного другими глазами".

Однако Левитс отверг подозрения депутатов относительно его скрытых мотивов:

"Это их проблема, если они связывают эти события. В любом случае этот вопрос [выборов президента] не был предметом переговоров ни с одной фракцией. Сформировано новое правительство, новая коалиция, и это совершенно нормально, а также необходимо, чтобы президент как глава государства встречался с фракциями Сейма".

Левитс заявил программе De Facto, что ему не нужны консультации по президентским выборам с партиями, потому что "политики думают сами" и решение ожидается в мае, когда депутатам предстоит выдвигать кандидатов.

Между тем Айнар Латковскис считает, что коалиция должна начать думать о выдвижении единого кандидата в президенты сразу после принятия бюджета, которое ожидается в середине марта, и это станет большим вызовом:

"Если нам удастся принять этот бюджет консенсусом, это будет хорошей основой для совместного обсуждения возможного общего кандидата. Но это, конечно, сложный вопрос, потому что, насколько я слышал, одна из фракций готова выдвинуть своего кандидата".

Речь идет об "Объединенном списке". Эдгар Таварс, глава фракции в Сейме, до сих пор не отрицает такой вероятности: "Могу с уверенностью сказать, что мы будем выдвигать нашего кандидата". Когда его спросили, может ли этот кандидат быть Левитсом, Таварс ответил:

"Я не могу сообщить вам об этом в данном контексте, потому что я не обсуждал это с моими коллегами по фракции. Мы ни разу не обсуждали возможность выдвижения Эгила Левитса на пост президента страны".

Таварс подчеркивает, что пока рано говорить об именах вероятных кандидатов. С другой стороны, основатель "Объединенного списка", предприниматель и архитектор Улдис Пиленс отрицал, что хотел бы претендовать на должность президента.

Наиболее убедительно о своей поддержке Левитса говорит лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

"Мой прогноз на данный момент таков, что если Эгил Левитс планирует снова баллотироваться, то Национальное объединение, вероятно, поддержит его. Конечно, вопрос в том, наберется ли нужное количество голосов. Мы еще не видели, чтобы у первого должностного лица страны было столько совпадающих с Национальным объединением взглядов на ценности, как у Эгила Левитса", - сказал Дзинтарс.

Хотя на этой неделе Левитс пригласил только коалиционные партии, в Рижский замок будет приглашена как минимум одна оппозиционная фракция. Глава фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс подтвердил De Facto, что приглашение на беседу уже получено. "Прогрессивные", как и другие партии, не планируют обсуждать в разговоре вероятную поддержку Левитса, так как рассматривают возможность выдвижения своего кандидата.

Партия поддержала бы любого другого кандидата только при определенных условиях, говорит Бришкенс: "От любого кандидата, которого мы каким-либо образом поддержим, мы обязательно будем ожидать определенных обещаний по важным для нас вопросами. Например, о более динамичной модели экономического развития, об инклюзивных вопросах прав человека, в том числе о равенстве всех семей, а также об энергетической независимости Латвии и стабильности внешнеполитического курса".

Крупнейшая оппозиционная фракция Сейма - Союз зеленых и крестьян - не получила приглашения в Рижский замок. Глава фракции Виктор Валайнис говорит, что партия общается с президентом в основном письменно.

"То, что господин Левитс уже давно ведет свою предвыборную кампанию и ищет сторонников в парламенте, ни для кого не секрет. Все депутаты Сейма это чувствуют по-разному, и это политический процесс, который сейчас происходит. В любом случае он не единственный, кто занимается такой деятельностью на данный момент", - сказал Валайнис.

На вопрос, делает ли это и Пиленс, глава фракции Союза зеленых и крестьян отвечает:

"Ну, мы тоже чувствуем такую ​​активность в этом вопросе со стороны политиков из "Объединенного списка". Никто больше ничего не говорит, верно? Но активность такова, что я считаю, что Левитс не будет единственным кандидатом в президенты".

Однако в ближайшие месяцы Левитс обещает встретиться и с другими оппозиционными фракциями - то есть с теми, от кого ожидать поддержки переизбрания президента было бы очень наивно. Союз зеленых и крестьян регулярно критиковал его еще во время предыдущего Сейма, а партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" сделали критику "режима Кариньша - Левитса" частью своей предвыборной кампании.

Видео: Сюжет программы De Facto (на латышском языке)

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