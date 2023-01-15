Видео ⟩ Связана ли активность Левитса с приближением президентских выборов?

"Я не могу сообщить вам об этом в данном контексте, потому что я не обсуждал это с моими коллегами по фракции. Мы ни разу не обсуждали возможность выдвижения Эгила Левитса на пост президента страны".

Таварс подчеркивает, что пока рано говорить об именах вероятных кандидатов. С другой стороны, основатель "Объединенного списка", предприниматель и архитектор Улдис Пиленс отрицал, что хотел бы претендовать на должность президента.

Наиболее убедительно о своей поддержке Левитса говорит лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

"Мой прогноз на данный момент таков, что если Эгил Левитс планирует снова баллотироваться, то Национальное объединение, вероятно, поддержит его. Конечно, вопрос в том, наберется ли нужное количество голосов. Мы еще не видели, чтобы у первого должностного лица страны было столько совпадающих с Национальным объединением взглядов на ценности, как у Эгила Левитса", - сказал Дзинтарс.

Хотя на этой неделе Левитс пригласил только коалиционные партии, в Рижский замок будет приглашена как минимум одна оппозиционная фракция. Глава фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс подтвердил De Facto, что приглашение на беседу уже получено. "Прогрессивные", как и другие партии, не планируют обсуждать в разговоре вероятную поддержку Левитса, так как рассматривают возможность выдвижения своего кандидата.