Это может спасти жизнь: как распознать инсульт

Инсульт также может возникнуть при разрыве кровеносного сосуда, что может потребовать срочного хирургического вмешательства. В любом случае прогноз на выздоровление тем лучше, чем быстрее человек попадет в больницу.

Важно знать, что инсульт всегда происходит неожиданно. Большинство людей ведут активный образ жизни и, казалось бы, находятся в хорошей физической форме непосредственно перед появлением симптомов. Многие люди не распознают симптомы инсульта и принимают их за временное недомогание, из-за чего откладывают вызов скорой помощи. Таким образом, своевременная помощь, которая могла бы смягчить последствия (не допустить инвалидности) не оказывается.

Наиболее типичными симптомами инсульта являются паралич одной руки и одной стороны лица и нарушение речи. При этом паралич кисти и лица может возникать по отдельности или вместе, может возникать как с левой, так и с правой стороны тела. Поэтому, если вдруг один уголок рта опускается, ослабевает рука или четкое выражение своих мыслей затруднено, нужно немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Проблема во всем мире заключается в том, что симптомы инсульта часто не распознаются вовремя и пациент попадает в больницу только тогда, когда тромболизис делать уже нельзя. Начало лечения в течение первых 90 минут после появления первых симптомов обеспечивает значительно лучшие результаты выздоровления, и только помощь, оказанная незамедлительно, может спасти мозг.

Главные признаки, по которым можно распознать инсульт: Искажена ли одна сторона лица человека? Опустился ли один из уголков рта?

Может ли человек контролировать свое лицо? Например, улыбнуться?

Может ли человек вытянуть обе руки перед собой и поднять их вверх?

Изменилась ли дикция, искажена ли речь человека?

Важно отметить, что даже при наличии одного из перечисленных признаков стоит немедленно обращаться в скорую помощь.