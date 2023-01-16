Иева Бранте объяснила, почему не пьет алкоголь

"Алкоголь я пробовала лишь один раз в жизни. Это было в подростковые годы - выпила и после этого не помнила, кто я и что делаю.

Было настолько стыдно, что решила: никогда в жизни у меня больше не будет такой ситуации, когда я не помню, где была, что делала, как выглядела и что говорила. Поэтому, если Бранте где-то публично замечена с бокалом вина в руках - там внутри лишь вода. Сикспак (видный рельеф высокоразвитых мышц живота) мне можно приписать, а алкоголь - определенно нет!"

Ее возлюбленный - учитель танцев, а также лектор по математике в Латвийском университете Марис Гунарс Дзенис. Оба познакомились на вечеринке в танцевальной школе.

Полную версию интервью читайте в номере от 11-го января издания Ieva!