Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, юрист и спортивная энтузиастка Иева Бранте (Объединенный список) в беседе с изданием Ieva рассказала о своих буднях - о том, что в ее жизни нет места алкоголю, и у этого серьезная причина.
Иева Бранте объяснила, почему не пьет алкоголь
"Алкоголь я пробовала лишь один раз в жизни. Это было в подростковые годы - выпила и после этого не помнила, кто я и что делаю.
Было настолько стыдно, что решила: никогда в жизни у меня больше не будет такой ситуации, когда я не помню, где была, что делала, как выглядела и что говорила. Поэтому, если Бранте где-то публично замечена с бокалом вина в руках - там внутри лишь вода. Сикспак (видный рельеф высокоразвитых мышц живота) мне можно приписать, а алкоголь - определенно нет!"
Ее возлюбленный - учитель танцев, а также лектор по математике в Латвийском университете Марис Гунарс Дзенис. Оба познакомились на вечеринке в танцевальной школе.
Полную версию интервью читайте в номере от 11-го января издания Ieva!
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