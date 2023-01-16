Разбор завалов, 35 погибших, поиски оставшихся под завалами. Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре

Российское министерство обороны утверждает, что 14 января был нанесен ракетный удар "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики".

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в официальном сообщении министерства обороны.

Российский президент Владимир Путин в воскресенье одобрительно отозвался о ходе вторжения в Украину и выразил надежду на то, что российские военные еще неоднократно порадуют результатами своей работы.

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, российская ракета полностью разрушила один подъезд - 72 квартиры, где, согласно информации по прописке, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме около 1700 жителей.

"В городе Днепре разрушен жилой дом. Все его этажи со второго по девятый упали от взрыва российской ракеты. Удалось спасти десятки людей - раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. И это сейчас. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", - заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.