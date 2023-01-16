Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В выходные утонули четыре человека

rus.tvnet.lv
В выходные утонули четыре человека
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Evija Trifanova/LETA

В Терветской волости в воскресенье в водоеме были найдены двое погибших, а всего за выходные утонули четыре человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В субботу вечером в VUGD поступила информация о том, что в одном из прудов Терветской волости, возможно, провалились под лед люди. На месте происшествия были найдены рыболовные снасти. Спасатели нашли погибших в воскресенье.

Два других случая произошли в Семской волости Тукумсского края и в Ранкской волости Гулбенского края.

В субботу в Вилянской волости Резекненского края под лед провалилась собака, а в Бенской волости Добельского края - человек, которому до прибытия VUGD удалось выбраться на берег.

За минувшие сутки в VUGD поступило 32 вызова об освобождении проезжей части от поваленных деревьев, больше всего обращений поступило в воскресенье. В Риге и ее окрестностях поступило 13 вызовов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх