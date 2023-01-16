В Терветской волости в воскресенье в водоеме были найдены двое погибших, а всего за выходные утонули четыре человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В выходные утонули четыре человека
В субботу вечером в VUGD поступила информация о том, что в одном из прудов Терветской волости, возможно, провалились под лед люди. На месте происшествия были найдены рыболовные снасти. Спасатели нашли погибших в воскресенье.
Два других случая произошли в Семской волости Тукумсского края и в Ранкской волости Гулбенского края.
В субботу в Вилянской волости Резекненского края под лед провалилась собака, а в Бенской волости Добельского края - человек, которому до прибытия VUGD удалось выбраться на берег.
За минувшие сутки в VUGD поступило 32 вызова об освобождении проезжей части от поваленных деревьев, больше всего обращений поступило в воскресенье. В Риге и ее окрестностях поступило 13 вызовов.
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