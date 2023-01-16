В Литве члены общества по защите природы Lašišos dienorastis в Клайпедской области поймали браконьеров, которые ловили миногу, и наказали их. Людей избили, сняли с них обувь, бросили в холодную воду, заставляли есть живую миногу, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.
Видео ⟩ "Связали, избили, заставили есть живую миногу". В Литве активисты поймали браконьеров
Департамент по защите окружающей среды Литвы призвал браконьеров обращаться в полицию. В свою очередь члены Lašišos dienorastis отрицают свое участие в этих действиях.
Несмотря на то, что ловля миноги в Литве запрещена, нелегальные дельцы ее ловят, используя нелегальное оборудование.
28 декабря прошлого года члены Lašišos dienorastis вместе с инспекторами клайпедского департамента по защите окружающей среды поймали двух человек, которые в канале нелегально ловили миногу.
На "черном рынке" килограмм миноги стоит от восьми до десяти евро.
Канал, на котором поймали браконьеров, является домом для большого количества миноги, указали в клайпедской инспекции по защите окружающей среды.
2 января на том же канали повторно были пойманы двое браконьеров с мережами. Люди поймали 44 миноги, нанеся природе ущерб в размере 660 еврою
В свою очередь 12 января на этих браконьеров напали двое молодых людей в масках, которые избили их и заставили есть живую миногу. В связи с произошедшим у канала начато досудебное расследование. Сообщается, что один из нападавших задержан и допрошен.
Местный житель Дариюс порталу 15min рассказал, что браконьеров избили. "По отношению к ними применили насилие, их руки связали, им угрожали предметом, похожим на оружие.
Мужчин бросили в воду. Кроме того, их заставляли есть живую миногу, снять обувь и идти домой босиком".
Дариюс указал, что браконьеры были простыми сельчанами и у них не было телефона.
В свою очередь представитель негосударственной организации Lašišos dienorastis произошедшее отрицает: "Ничего такого не было. Это очередная попытка помешать работу защитников природы. Мы уже дважды ловили этих рыбаков".
На канале есть установленные организацией видеокамеры. Они зафиксировали действия браконьеров на канале. Члены Lašišos dienorastis отправились на место происшествия и вызвали ответственные службы. Было написано заявление в полицию.
Lašišos dienorastis указывает, что браконьеры повредили камеру видеонаблюдения стоимостью несколько сотен евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!