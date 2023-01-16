Видео ⟩ "Связали, избили, заставили есть живую миногу". В Литве активисты поймали браконьеров

Департамент по защите окружающей среды Литвы призвал браконьеров обращаться в полицию. В свою очередь члены Lašišos dienorastis отрицают свое участие в этих действиях.

Несмотря на то, что ловля миноги в Литве запрещена, нелегальные дельцы ее ловят, используя нелегальное оборудование.

28 декабря прошлого года члены Lašišos dienorastis вместе с инспекторами клайпедского департамента по защите окружающей среды поймали двух человек, которые в канале нелегально ловили миногу.

На "черном рынке" килограмм миноги стоит от восьми до десяти евро.

Канал, на котором поймали браконьеров, является домом для большого количества миноги, указали в клайпедской инспекции по защите окружающей среды.

2 января на том же канали повторно были пойманы двое браконьеров с мережами. Люди поймали 44 миноги, нанеся природе ущерб в размере 660 еврою