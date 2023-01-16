Фото ⟩ В Екабпилсе из затопленных мест началась откачка воды

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время проводится обследование затопленных территорий и разрабатываются планы по более эффективному развертыванию насосов и началу откачки воды. В настоящее время откачка происходит в одном месте - из уличного пруда Филозофу за одним из магазинов "Maxima". Некоторые крупные магазины снова открыты, и люди настроены более оптимистично.

Укрепление защитной дамбы продолжается, и эксперты говорят, что она уже должна была рухнуть, сказал Скрейверс. Несущая стена деформирована, бетон растрескался. Брусчатка на улицах города деформирована, пока неизвестно, в каком состоянии ливневая канализация и состояние самих улиц - возможно, грунт под брусчаткой или асфальтом размыло, и он может просесть. Ущерб от наводнения пока не оценен, это работа на несколько недель, сказал Скрейверс.

Как сообщалось, правительство обещало оказать финансовую поддержку самоуправлению и жителям Екабпилсского края, пострадавшим от наводнения.

Фото: улицы Екабпилса утром воскресенья, 15 января

Ситуация с заторами льда на территории Екабпилсского края по-прежнему опасна, говорится в сообщении самоуправления в социальных сетях. "В настоящее время в различных рабочих группах обсуждается использование предложенных Национальными вооруженными силами и Земессардзе вариантов подрыва льда для перемещения ледяной массы, но до сих пор не найдено достаточно безопасного варианта с гарантированным результатом. Лед у моста Зельки сдвинулся, мы изо всех сил пытаемся сдвинуть его с места", - сообщает председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.