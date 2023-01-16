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Фото ⟩ В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году

rus.tvnet.lv
В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году
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Эда Эйкла и Криста Сарап.
Эда Эйкла и Криста Сарап. Фото: Erakogu/PM kollaaž

28 марта 1989 года Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде. 17-летние девушки жили в Таллинне и учились в 11-м классе 46-й средней школы с художественным уклоном (ныне Пельгулиннаская гимназия). Через два дня их нашли зверски убитыми в Москве. Спустя 34 года в Москве заявили, что преступление раскрыто благодаря генетическому тесту, а один из убийц задержан, пишет Telegram-канал 112.

Днем 29 марта 1989 года девушки отправились на Старый Арбат купить краски. Затем они пошли гулять и дошли до гостиницы "Россия". В то время у отеля можно было выгодно обменять деньги по неофициальному курсу. Еще у гостиницы часто находились люди, вращающиеся в преступных кругах. Одним из них был и Дмитрий Захаров, у которого к 1989 году уже была одна судимость за квартирную кражу.

Дмитрий Захаров рассказал, что познакомился с Эдой Эйкла и Кристой Сарап около гостиницы. Там же находились двое его знакомых. Парни предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.

Дмитрий Захаров на следственном эксперименте
Дмитрий Захаров на следственном эксперименте Фото: 112/telegra.ph

Вечером вся компания оказалась на Лосиноостровской улице. Раньше эту дорогу называли "пьяной". Фонарей не было, машины ездили редко. Захаров рассказывает, что девушки якобы сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании: "Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она стала кричать, что они сдадут нас в милицию и посадят, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла".

Это убийство вызвало огромный резонанс. Газеты начали трубить о случившемся, а представители Эстонии объявили о вознаграждении за помощь в поиске подозреваемых. Но очевидцев убийства так и не нашлось. Именно поэтому спустя год дело приостановили и только через десятилетия снова дали ему ход.

Эда Эйкла
Эда Эйкла Фото: Erakogu

Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств. На предметах одежды потерпевших были обнаружены два генотипа мужского пола. В частности, на одежде Сарап были обнаружены генетические следы, при проверке которых по криминалистической картотеке было установлено совпадение с ДНК ранее неоднократно судимого Захарова.

Дмитрий Захаров привлекался к уголовной ответственности в основном за преступления против собственности - кражи и разбойные нападения. Всего у него было 8 судимостей, за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминув только то, что по пути в лесной массив Артур занимался в машине сексом с одной из девушек.

Сейчас проходит проверка версии Дмитрия Захарова, в том числе выясняется, причастны ли к преступлению двое знакомых задержанного, которые на сегодняшний день уже умерли. При этом следствие считает, что показания мужчины не соответствуют объективной картине преступления.

Криста Сарап
Криста Сарап Фото: Erakogu

По одной из версий Следственного комитета РФ, девушки были изнасилованы и задушены в лесопарковой зоне веревкой и ремнем. Однако существует вероятность, что убийство произошло не на "пьяной дороге". На телах присутствовали следы волочения, а заключение экспертизы свидетельствует, что земля на одежде потерпевших не соответствует почве с места, где они были обнаружены.

Что касается срока давности, то на тот момент по особо тяжким преступлениям он составлял до 15 лет. То есть фактически срок давности по убийству Эды и Кристы давно истек. Однако совсем не факт, что суд с этим согласится - на практике по особо тяжким убийствам суд редко применяет срок давности и все равно выносит приговор.

Эда Эйкла проживала на Хийу в Таллинне, а ее одноклассница Криста Сарап - в Виймси. Мать Кристы Малле тогда узнала шокирующую новость от мужа, которому позвонили на работу из эстонской милиции и спросили, есть ли у него в данный момент знакомые в Москве, писал Õhtuleht.

Бывшая чемпионка по плаванию и талантливая художница Эда Эйкла покоится на Таллиннском кладбище Сисселинна в нескольких сотнях метров от главного входа. Ее подруга Криста Сарап похоронена на кладбище Пярнамяэ на другом конце Таллинна.

Официального подтверждения о том, что предполагаемый преступник найден, у Эстонии до сих пор нет. Департамент полиции и погранохраны не был об этом уведомлен, также эту информацию не подтвердило Министерство иностранных дел.

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