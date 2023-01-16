28 марта 1989 года Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде. 17-летние девушки жили в Таллинне и учились в 11-м классе 46-й средней школы с художественным уклоном (ныне Пельгулиннаская гимназия). Через два дня их нашли зверски убитыми в Москве. Спустя 34 года в Москве заявили, что преступление раскрыто благодаря генетическому тесту, а один из убийц задержан, пишет Telegram-канал 112.
Фото ⟩ В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году
Днем 29 марта 1989 года девушки отправились на Старый Арбат купить краски. Затем они пошли гулять и дошли до гостиницы "Россия". В то время у отеля можно было выгодно обменять деньги по неофициальному курсу. Еще у гостиницы часто находились люди, вращающиеся в преступных кругах. Одним из них был и Дмитрий Захаров, у которого к 1989 году уже была одна судимость за квартирную кражу.
Дмитрий Захаров рассказал, что познакомился с Эдой Эйкла и Кристой Сарап около гостиницы. Там же находились двое его знакомых. Парни предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.
Вечером вся компания оказалась на Лосиноостровской улице. Раньше эту дорогу называли "пьяной". Фонарей не было, машины ездили редко. Захаров рассказывает, что девушки якобы сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании: "Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она стала кричать, что они сдадут нас в милицию и посадят, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла".
Это убийство вызвало огромный резонанс. Газеты начали трубить о случившемся, а представители Эстонии объявили о вознаграждении за помощь в поиске подозреваемых. Но очевидцев убийства так и не нашлось. Именно поэтому спустя год дело приостановили и только через десятилетия снова дали ему ход.
Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств. На предметах одежды потерпевших были обнаружены два генотипа мужского пола. В частности, на одежде Сарап были обнаружены генетические следы, при проверке которых по криминалистической картотеке было установлено совпадение с ДНК ранее неоднократно судимого Захарова.
Дмитрий Захаров привлекался к уголовной ответственности в основном за преступления против собственности - кражи и разбойные нападения. Всего у него было 8 судимостей, за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминув только то, что по пути в лесной массив Артур занимался в машине сексом с одной из девушек.
Сейчас проходит проверка версии Дмитрия Захарова, в том числе выясняется, причастны ли к преступлению двое знакомых задержанного, которые на сегодняшний день уже умерли. При этом следствие считает, что показания мужчины не соответствуют объективной картине преступления.
По одной из версий Следственного комитета РФ, девушки были изнасилованы и задушены в лесопарковой зоне веревкой и ремнем. Однако существует вероятность, что убийство произошло не на "пьяной дороге". На телах присутствовали следы волочения, а заключение экспертизы свидетельствует, что земля на одежде потерпевших не соответствует почве с места, где они были обнаружены.
Что касается срока давности, то на тот момент по особо тяжким преступлениям он составлял до 15 лет. То есть фактически срок давности по убийству Эды и Кристы давно истек. Однако совсем не факт, что суд с этим согласится - на практике по особо тяжким убийствам суд редко применяет срок давности и все равно выносит приговор.
Эда Эйкла проживала на Хийу в Таллинне, а ее одноклассница Криста Сарап - в Виймси. Мать Кристы Малле тогда узнала шокирующую новость от мужа, которому позвонили на работу из эстонской милиции и спросили, есть ли у него в данный момент знакомые в Москве, писал Õhtuleht.
Бывшая чемпионка по плаванию и талантливая художница Эда Эйкла покоится на Таллиннском кладбище Сисселинна в нескольких сотнях метров от главного входа. Ее подруга Криста Сарап похоронена на кладбище Пярнамяэ на другом конце Таллинна.
Официального подтверждения о том, что предполагаемый преступник найден, у Эстонии до сих пор нет. Департамент полиции и погранохраны не был об этом уведомлен, также эту информацию не подтвердило Министерство иностранных дел.
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