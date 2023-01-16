В Екабпилсе продолжается наводнение, уже несколько дней затоплена территория предприятия по деревообработке Ošukalns на улице Бебру, 104a, где вытекло 1000 литров моторного масла, сообщила специалист по общественным отношениям Государственной службы среды (VVD) Карина Дворянинова.
На территории предприятия Ošukalns в Екабпилсе вытекло 1000 литров моторного масла
Предприятию, на территории которого находятся нефтепродукты, масла, моторные масла и другие опасные вещества, выдано разрешение на загрязняющую деятельность категории В. При затоплении складских помещений вытекло 1000 литров моторного масла.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) ограничила утечку бонами, предотвращающими распространение попавших в воду нефтепродуктов. В настоящее время активно ищут другие решения для устранения загрязнения среды.
Дворянинова объясняет, что, учитывая, что в результате наводнений всегда возникает загрязнение среды, VVD уже с 11 января проинформировала все предприятия Екабпилса, которым выданы соответствующие разрешения, о выполнении необходимых превентивных мероприятий в связи с наводнениями в городе, чтобы устранить или, если это невозможно, сократить загрязнение среды или его риск, а также риск аварий.
VVD повторно призывает предприятия Екабпилса следить за динамикой развития ситуации, своевременно позаботиться о безопасном хранении имеющихся на предприятиях сырья, химических веществ и опасных отходов и в случае необходимости совершить их перемещение в место, где они не будут подвержены воздействию наводнений, а также осуществлять другие превентивные меры, позволяющие уменьшить потенциальный вред собственности и устранить риски загрязнения среды.
При прогнозировании вероятности утечки имеющихся на территории предприятия химических веществ, в том числе опасных отходов, сточных вод и других загрязняющих веществ, необходимо информировать местное самоуправление и VVD, используя единое заявление по телефону регистрации 26 338 800.
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