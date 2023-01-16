Видео ⟩ В Риге в Дарзини и Румбуле произошли аварии. Образовались пробки

На место происшествия на Даугавпилсское шоссе приехали сотрудники Государственной полиции и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), отодвинули обе машины с проезжей части, рассказали на службе.

Вызов на место происшествия был получен в 18:38. Информации о пострадавших не существует.

В округе образовалась пробка.

В свою очередь, в понедельник днем в Риге, недалеко от Дарзини, столкнулись два автомобиля и автобус Rīgas satiksme, в результате чего один человек был доставлен в больницу.

Как сообщили в Государственной полиции, около 16:40 на перекрестке улиц Маскавас и Тайсна столкнулись автомобили Toyota и Ford, а также автобус Solaris.

После аварии один человек с травмами был доставлен в медицинское учреждение, еще двоих медики осмотрели на месте.

Начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что в столкновении участвовал автобус Rīgas satiksme.

На месте аварии первоначально было заблокировано движение, но теперь оно снова открыто, хотя все еще может быть затруднено.