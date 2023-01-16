В Румбуле на Даугавпилсском шоссе в центре Риги произошло столкновение двух легковых автомобилей, а в Дарзини по направлению к Даугавпилсу на перекрестке улиц Маскавас и Таиснас произошло другое дорожно-транспортное происшествие, сообщает портал Apollo.lv.
Видео ⟩ В Риге в Дарзини и Румбуле произошли аварии. Образовались пробки
На место происшествия на Даугавпилсское шоссе приехали сотрудники Государственной полиции и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), отодвинули обе машины с проезжей части, рассказали на службе.
Вызов на место происшествия был получен в 18:38. Информации о пострадавших не существует.
В округе образовалась пробка.
В свою очередь, в понедельник днем в Риге, недалеко от Дарзини, столкнулись два автомобиля и автобус Rīgas satiksme, в результате чего один человек был доставлен в больницу.
Как сообщили в Государственной полиции, около 16:40 на перекрестке улиц Маскавас и Тайсна столкнулись автомобили Toyota и Ford, а также автобус Solaris.
После аварии один человек с травмами был доставлен в медицинское учреждение, еще двоих медики осмотрели на месте.
Начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что в столкновении участвовал автобус Rīgas satiksme.
На месте аварии первоначально было заблокировано движение, но теперь оно снова открыто, хотя все еще может быть затруднено.
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