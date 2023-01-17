СМИ: директор ЦРУ предупредил Зеленского о планах России убить его

Газета процитировала книгу "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", в которой автор Крис Виппл сообщает, что Зеленский отверг предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет самое большое наземное вторжение с момента окончания Второй мировой войны. Он провел тайный брифинг с директором ЦРУ Биллом Бернсом об угрозе его жизни.

Предупреждения США были довольно необычными, потому что официальные лица США редко делятся разведданными публично, подобно тому, как администрация Байдена начала регулярно рассказывать о российских планах.

В своей книге автор утверждает, что Бернс отправился в Киев, чтобы "проверить реальность".

Он указал, что Байден поручил директору ЦРУ предоставить Зеленскому "точные детали российского заговора".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он взволновался и расстроился из-за этой новости", - написал Виппл.

Украинские официальные лица объявили, что Зеленский пережил более 12 покушений со стороны российских сил с начала войны 24 февраля прошлого года.

В книге Виппла говорится, что как минимум две из этих историй были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился Бернс во время его визита в Киев.

"Разведанные были настолько подробными, что это помогло силам безопасности Зеленского сорвать два российских покушения на его жизнь", - написал автор книги.