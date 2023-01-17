В понедельник, 16 января, по неизвестным причинам мужчина украл украинский флаг, который был водружен на мачте возле муниципалитета Сигулды. Факт кражи был замечен очевидцем, который сразу сообщил о происходящем полиции.
Видео ⟩ Полиция задержала мужчину, сорвавшего украинский флаг в Сигулде
Сотрудники полиции сразу начали поиски мужчины, которые вскоре увенчались успехом - возможный виновник был задержан. На момент задержания мужчина управлял автомобилем, который не был официально зарегистрирован и не имел ОСТА. А у мужчины не было водительских прав. По данным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении.
В срочном порядке сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого изъяли ноутбук, мобильный телефон и флешку. Мужчина успел бросить украденный флаг в мусорный контейнер в Инчукалнсе, где его обнаружила полиция и забрала с собой.
Поведение задержанного мужчины 1993 года рождения вызвало подозрения, что он мог находиться под воздействием одурманивающих веществ, поэтому его доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии на освидетельствование, после чего увезли в полицейский изолятор.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 Уголовного кодекса.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.
Следствие продолжается, выясняются причины и мотивы произошедшего.
Отметим, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции за кражи и употребление наркотиков. Кроме того, в прошлом году он был арестован полицией штата за попытку угона автомобиля McLaren. В июле 2022 года он зашел в автосалон в Риге, угрожал сотруднику автосалона газовым пистолетом и требовал зарегистрировать машину на его имя.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
Видео: Момент совершения правонарушения
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