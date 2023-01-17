Видео ⟩ Полиция задержала мужчину, сорвавшего украинский флаг в Сигулде

Отметим, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции за кражи и употребление наркотиков. Кроме того, в прошлом году он был арестован полицией штата за попытку угона автомобиля McLaren. В июле 2022 года он зашел в автосалон в Риге, угрожал сотруднику автосалона газовым пистолетом и требовал зарегистрировать машину на его имя.