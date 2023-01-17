СЗК предлагает и дальше использовать паспорт, как основной документ

В настоящее время законом предусмотрено, что с 1 мая обязательным документом, удостоверяющим личность гражданина или негражданина Латвии, достигшего 15-летнего возраста, будет только удостоверение личности (ID-карта). Пользоваться паспортом в качестве документа, удостоверяющего личность, можно будет по желанию.

Однако СЗК призывает сохранить действующий порядок, который позволяет использовать в качестве обязательного документа, удостоверяющего личность, один из двух вариантов - либо паспорт, либо удостоверение личности. Поправки внесли депутаты объединения Улдис Аугулис, Виктор Валайнис, Дайга Миериня, Арманд Краузе и Харий Рокпелнис.

СЗК объясняет, что принятое ранее решение о том, что с 1 мая 2023 года ID-карта становится основным удостоверяющим личность документом, который каждому следует иметь обязательно, поспешно. Подтверждением тому является давно наблюдаемая неспособность госучреждений справиться с "бесконечными очередями" в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), вызвавшая недовольство жителей.

В случае принятия законопроекта отпадет необходимость получения удостоверения личности жителями, уже имеющими паспорт, соответственно сократятся и очереди в PMLP.

"Это, в свою очередь, облегчит получение услуг в тех случаях, когда есть реальная потребность в продлении документа, удостоверяющего личность", - поясняют представители СЗК.

По мере развития технологических возможностей становятся все более доступными различные решения для получения электронных услуг без удостоверения личности, говорят оппозиционные политики, приводя в качестве примера использование системы eMobile для цифровой связи.

Как сообщалось, Сейм уже несколько лет назад постановил, что удостоверение личности станет обязательным для всех граждан и неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста, а паспорт будет использоваться по желанию или в качестве документа для въезда в страны, где ID-карта не признается в качестве удостоверения личности и документа для въезда.