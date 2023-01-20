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Обвинения в адрес Меладзе и шоу в Юрмале: украинская Леди Гага Оля Полякова

rus.tvnet.lv
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Крестный отец - Фидель Кастро

17 января свое 45-летие отметила эпатажная украинская звезда с голливудской внешностью Оля Полякова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели". 

Оля Полякова - украинская певица, телеведущая, актриса, самая красивая женщина Украины 2018 года (по версии Viva!), исполнительница хитов "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "О Боже, как больно" и других.

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Крестный отец - Фидель Кастро
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