Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Украинская Леди Гага, обвинившая Меладзе в домогательствах: Оля Полякова

Звезда недели
rus.tvnet.lv
Украинская Леди Гага, обвинившая Меладзе в домогательствах: Оля Полякова
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Продолжение статьи
1 / 8
Далее
Крестный отец - Фидель Кастро

17 января свое 44-летие отметила эпатажная украинская звезда с голливудской внешностью Оля Полякова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели". 

Оля Полякова - украинская певица, телеведущая, актриса, самая красивая женщина Украины 2018 года (по версии Viva!), исполнительница хитов "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "О Боже, как больно" и других.

  1. Крестный отец - Фидель Кастро;
  2. Работа в церковном хоре;
  3. Карьера;
  4. Скандалы с коллегами;
  5. Харрасмент от Константина Меладзе;
  6. Делала ли Оля пластику?;
  7. Личная жизнь 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Продолжение статьи
1 / 8
Далее
Крестный отец - Фидель Кастро
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх