"Каждая из наших стран пытается идти своим путем, но перипетии истории всегда нас сближают, нас объединяет исторический опыт, общие победы и общие трагедии", - заявил в Варшаве на встрече спикеров стран Балтии и Польши председатель Сейма Латвии Эдвард Смилтенс.
Смилтенс: история постоянно сводит вместе Польшу и страны Балтии
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, спикеры парламентов собрались в столице Польши, чтобы укрепить сотрудничество в регионе в момент, когда система европейской безопасности сталкивается с беспрецедентными вызовами.
Смилтенс, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и маршал Сейма Польши Эльжбета Витек приняли в Варшаве совместное заявление, в котором изложили перспективы будущего сотрудничества. В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украины, укрепления общей обороны и энергетической безопасности.
Смилтенс подчеркнул, что есть много вопросов, по которым у четырех стран достигнут консенсус.
"Мы уверены, что преступления, совершенные Россией в Украине, не должны остаться безнаказанными. Мы будем работать вместе, чтобы убедить другие страны организовать международный трибунал для расследования этих преступлений", - сказал Смилтенс.
"Наши страны ясно видят будущее Украины в Евросоюзе и НАТО. Украинская армия на данный момент является одной из сильнейших в Европе, закаленной в боях против кровавого агрессора. Участие Украины в альянсе укрепит безопасность стран Балтии и весь НАТО. Мы будем совместно обращаться к нашим коллегам в Европе и по ту сторону океана, чтобы это понимание объединило как можно больше союзников, - сказал Смилтенс. - Также для нашей безопасности важно добиваться скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Если мы говорим в один голос, нас лучше слышат в мире".
Энергетическая безопасность региона также очень важна, и необходимо как можно скорее установить электрическое соединение между Польшей и Литвой, что позволило бы Латвии обрести независимость от сети БРЭЛЛ, которая соединяет Россию, Беларусь и страны Балтии, сказал спикер Сейма.
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