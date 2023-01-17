Смилтенс: история постоянно сводит вместе Польшу и страны Балтии

"Мы уверены, что преступления, совершенные Россией в Украине, не должны остаться безнаказанными. Мы будем работать вместе, чтобы убедить другие страны организовать международный трибунал для расследования этих преступлений", - сказал Смилтенс.

"Наши страны ясно видят будущее Украины в Евросоюзе и НАТО. Украинская армия на данный момент является одной из сильнейших в Европе, закаленной в боях против кровавого агрессора. Участие Украины в альянсе укрепит безопасность стран Балтии и весь НАТО. Мы будем совместно обращаться к нашим коллегам в Европе и по ту сторону океана, чтобы это понимание объединило как можно больше союзников, - сказал Смилтенс. - Также для нашей безопасности важно добиваться скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Если мы говорим в один голос, нас лучше слышат в мире".