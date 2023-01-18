Фото ⟩ НАТО перебрасывает самолеты-разведчики в Румынию

✈️ #AWACS surveillance jets are due to arrive in Romania 🇷🇴 today pic.twitter.com/AJoZjU5Tw3 — NATO (@NATO) January 17, 2023

Самолеты-разведчики системы раннего предупреждения и управления НАТО (AWACS) прибыли на базу румынских ВВС в Отопени недалеко от Бухареста.

Самолеты AWACS, обычно базирующиеся на окраинах Аахена в западной Германии, в течение нескольких недель будут базироваться в Отопени, примерно в 200 км от восточной границы Европейского Союза и НАТО с Украиной.

Галерея: Самолеты-разведчики НАТО перебрасываются в Румынию

В Отопени также будут размещены 185 военнослужащих НАТО.

НАТО не уточнило, сколько из 14 базирующихся в Германии самолетов AWACS было отправлено в Румынию, однако военные источники ранее сообщили немецкому информационному агентству DPA, что в Румынию прибудут три самолета.

AWACS способны обнаруживать и идентифицировать самолет на расстоянии более 400 километров.

Самолеты оборудованы для передачи информации другим участникам воздушного пространства, поэтому теоретически могут быть летающими командными пунктами.

Ранее они применялись в операциях против террористической группировки "Исламское государство" и в Афганистане.