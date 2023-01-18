Во вторник, 17 января, НАТО перебросила несколько самолетов-разведчиков из места постоянной дислокации в Германии в Румынию, где они будут ближе к Украине, где продолжается российское вторжение.
Фото ⟩ НАТО перебрасывает самолеты-разведчики в Румынию
✈️ #AWACS surveillance jets are due to arrive in Romania 🇷🇴 today pic.twitter.com/AJoZjU5Tw3— NATO (@NATO) January 17, 2023
Самолеты-разведчики системы раннего предупреждения и управления НАТО (AWACS) прибыли на базу румынских ВВС в Отопени недалеко от Бухареста.
Самолеты AWACS, обычно базирующиеся на окраинах Аахена в западной Германии, в течение нескольких недель будут базироваться в Отопени, примерно в 200 км от восточной границы Европейского Союза и НАТО с Украиной.
Галерея: Самолеты-разведчики НАТО перебрасываются в Румынию
В Отопени также будут размещены 185 военнослужащих НАТО.
НАТО не уточнило, сколько из 14 базирующихся в Германии самолетов AWACS было отправлено в Румынию, однако военные источники ранее сообщили немецкому информационному агентству DPA, что в Румынию прибудут три самолета.
AWACS способны обнаруживать и идентифицировать самолет на расстоянии более 400 километров.
Самолеты оборудованы для передачи информации другим участникам воздушного пространства, поэтому теоретически могут быть летающими командными пунктами.
Ранее они применялись в операциях против террористической группировки "Исламское государство" и в Афганистане.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!