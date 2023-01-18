Конкурс "Мисс Вселенная": украинка рассказала, как россиянка неудачно пыталась сделать фото с ней

По словам Апанасенко, украинская делегация пыталась отстранить россиянку от участия в конкурсе, но организаторы не смогли этого сделать, пишет gordonua.com.

"Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", -приводит издание слова Апанасенко.

Она также рассказала о попытке россиянки встать рядом с ней для совместного фото. Апанасенко заявила, что российская сторона уже несколько раз предлагала ей сделать "дружеское фото".

"Она получила задание от ее оргкомитета, что должна сделать со мной селфи-фотографию. И она это пыталась сделать не первый раз. У меня к ней есть только один вопрос и пока что на него нет ответа - поддерживает ли она политику своего президента [Владимира] Путина, который начал войну в Украине, или нет", - сказала Апанасенко.

Галерея: "Мисс Вселенная-2022"

14 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, прошел финал 71-го конкурса "Мисс Вселенная". За корону боролись 84 девушки со всего мира. Победу в конкурсе одержала представительница Америки Р'Бонни Габриэль.

Это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией более 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. Латвия последний раз принимала в нем участие в 2006 году.

Напомним, Латвию на конкурсе "Мисс Вселенная" должна была представлять рижанка Кате Алексеева, однако девушка не смогла участвовать в конкурсе по состоянию здоровья.