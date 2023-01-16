В минувшие выходные в Новом Орлеане, штат Луизиана, прошел финал 71-го конкурса "Мисс Вселенная". За корону боролись 84 девушки со всего мира. Победу в конкурсе одержала представительница Америки Р'Бонни Габриэль. Рассказываем, что известно о девушке.
Фото ⟩ Что известно о победительнице конкурса "Мисс Вселенная-2022"?
Финал конкурса "Мисс Вселенная" (Мiss Universe) состоялся 14 января. Это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией более 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. Латвия последний раз принимала участие в 2006 году.
Напомним, Латвию на конкурсе "Мисс Вселенная" должна была представлять рижанка Кате Алексеева, однако девушка не смогла участвовать в конкурсе, по состоянию здоровья.
О победительнице конкурса
Р'Бонни Габриэль 28 лет, она является американкой филиппинского происхождения. Самым запоминающимся ее выступлением стал выход в необычным образе на конкурсе национальных костюмов: девушка несла на плечах "Луну и звезды".
WATCH 🚨 Miss USA R'Bonney Gabriel modeled a “woman on the moon" look for the national costume part of the Miss Universe competition— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2023
pic.twitter.com/3LMFIOoIOP
The woman in the moon is now the WOMAN of the UNIVERSE!!— YHEL -BahagHari- (@Running4PLHIV) January 15, 2023
R’Bonney Gabriel Nola of USA, now holds the title of MISS UNIVERSE 2022!!
She’s a proud on her Filipino roots and a Proud American #MissUniverse2022 pic.twitter.com/csTPW6wHXU
"Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины. Целью этого костюма было вдохновить женщин во всех уголках Вселенной мечтать о большем, лететь на Луну и добиваться чего-то сверхъестественного, - объяснила выбор костюма Габриэль на личной странице в Instagram.
Р'Бонни Нола Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, ее мама - американка, а отец - филиппинец.
В 2018 году девушка окончила Университет Северного Техаса по специальности "дизайн", а позднее запустила свой личный бренд одежды из экологически чистых материалов R'Bonney Nola.
Девушка была коронована как "Мисс Вселенная 2022", став девятой участницей из США, выигравшей титул, а также самой старшей из коронованных.
В финале Габриэль обошла Аманду Дудамель из Венесуэлы, Андреину Мартинез из Доминиканской Республики, Эшли Кариньо из Пуэрто-Рико и Габриэлу Дос Сантос из Кюрасао. Звание вице-мисс получила представительница Венесуэлы.
Галерея: "Мисс Вселенная" Р'Бонни Габриэль
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!