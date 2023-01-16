Фото ⟩ Что известно о победительнице конкурса "Мисс Вселенная-2022"?

"Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины. Целью этого костюма было вдохновить женщин во всех уголках Вселенной мечтать о большем, лететь на Луну и добиваться чего-то сверхъестественного, - объяснила выбор костюма Габриэль на личной странице в Instagram.

Р'Бонни Нола Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, ее мама - американка, а отец - филиппинец.

В 2018 году девушка окончила Университет Северного Техаса по специальности "дизайн", а позднее запустила свой личный бренд одежды из экологически чистых материалов R'Bonney Nola.

Девушка была коронована как "Мисс Вселенная 2022", став девятой участницей из США, выигравшей титул, а также самой старшей из коронованных.

В финале Габриэль обошла Аманду Дудамель из Венесуэлы, Андреину Мартинез из Доминиканской Республики, Эшли Кариньо из Пуэрто-Рико и Габриэлу Дос Сантос из Кюрасао. Звание вице-мисс получила представительница Венесуэлы.

Галерея: "Мисс Вселенная" Р'Бонни Габриэль