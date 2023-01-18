Видео ⟩ Тяжелая авария на Виенибас гатве. Таксист после столкновения напал на свидетеля

Сценарий аварии на пересечении Виенибас гатве, ул. Ригас и Териню напоминает многие ДТП, произошедшие в этом месте. Автомобиль Volvo повернул в сторону Виенибас гатве, но не заметил приближающийся автомобиль такси марки Mercedes, направлявшийся в сторону Елгавы. Удар был сильным, машины отбросило.

Сразу после столкновения на помощь пострадавшим бросились проезжавшие мимо водители. Очевидец рассказывает, что, увидел машины, из которых шел дым, и водителей, однако помочь им было некому. Попробовав оказать помощь, очевидец столкнулся с агрессией со стороны водителя такси, который хотел ударить его по лицу. Позднее рядом остановились другие неравнодушные, были вызваны экстренные службы, скорая помощь.

И водителю такси, и пассажиру потребовалась медицинская помощь. Водитель получил политравму и был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Возникли подозрения в алкогольном опьянении водителя такси, но в полиции сообщили, что они не подтвердились - по их информации, ни один из водителей не был в состоянии алкогольного опьянения. Если водитель Volvo напишет заявление в правоохранительные органы о нападении, то таксисту придется ответить за проявленную агрессию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)