Запрещенное соглашение: три региональных перевозчика оштрафованы почти на 2 млн евро

Председатель правления LAP Леонид Кронгорн ранее сообщил, что компания ознакомится с полным текстом решения СК в ближайшее время, чтобы предоставить более подробные комментарии. Он подчеркнул, что LAP в своей деятельности соблюдает все требования закона и отрицает несоблюдение или нарушение закона о конкуренции. После подробного ознакомления с мотивировкой решения СК предприятие намерено защищать свои интересы и доказать невиновность.

Представители Nordeka ранее заявили, что не согласны с решением СК, указав, что компания не участвовала в запрещенном соглашении, которое противоречило бы закону о конкуренции и законодательству ЕС .

В ATD заявили, что нормы закона о публичных закупках, предусматривающие отстранение претендента от участия в закупке, если он признан виновным в нарушении закона о конкуренции, не распространяются на уже заключенные договоры. В связи с этим ATD не имеет права расторгать заключенные договоры о закупках на основании решений СК.

Председатель правления ATD Кристиан Годиньш в программе Латвийского радио "В точке пересечения" сказал, что дирекция как заказчик готова действовать и, если вступит в силу решение СК в отношении какого-либо предприятия, с которым планируется заключить договор, такой договор заключен не будет, а данная компания не будет допущена к участию в следующем конкурсе на государственные закупки.

Оборот LAP в 2021 году составил 15,406 млн евро, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль компании выросла в несколько раз - до 3,603 млн евро. 34,85% долей предприятия принадлежат самоуправлению Лиепаи, 59,83% - SIA LAP1R, которое, по данным Firmas.lv, опосредованно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).

Оборот Nordeka в 2021 году составил 9,9 млн евро, уменьшившись на 21,8% по сравнению с предыдущим годом, а убытки - 220 000 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Nordeka зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 2,669 млн евро, а бенефициарным владельцем является Юрис Савицкис.

Оборот LSA в 2021 году составил 8,474 млн евро, что почти в 4,4 раза больше, чем годом ранее, а прибыль выросла в 2,7 раза - до 49 767 евро. Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 445 797 евро. Предприятие принадлежит SIA B-Bus, его бенефициарным владельцем является Виталий Комар.