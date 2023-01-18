Совет по конкуренции (СК) за запрещенное соглашение в сфере региональных пассажирских перевозок применил штраф в размере 1,975 млн евро к трем региональным перевозчикам - AS Liepājas autobusu parks (LAP), AS Nordeka и SIA Latvijas sabiedriskais autobuss (LSA). Об этом в среду, 18 ноября, на пресс-конференции сообщили представители СК.
Запрещенное соглашение: три региональных перевозчика оштрафованы почти на 2 млн евро
К LAP применен штраф в размере 862 700 евро, к Nordeka - 637 600 евро, к LSA - 474 600 евро.
Предприятия оштрафованы за сговор в организованных Автотранспортной дирекцией (ATD) закупках услуг общественного транспорта на автобусных региональных маршрутах сроком на 10 лет.
Как выяснил СК, LAP, Nordeka и LSA, стремясь выиграть право на предоставление услуг на маршрутах, протяженность которых максимально приближена к потолку 15 млн км в год, обменивались коммерчески важной информацией не только о распределении лотов, но и об условиях участия в закупках, договариваясь, например, о том, участвовать или не участвовать в конкретном лоте, а также о форме участия - индивидуально или в составе объединения.
Первоначальную информацию о картеле СК получил из заявления одного из участников рынка региональных перевозок по программе снисхождения, из которого стало известно, что перед подачей заявок на закупку 26 августа 2019 года в помещениях компании Nordeka в Риге состоялась встреча представителей LAP, Nordeka, LSA и подателя заявления.
Во время встречи каждому предприятию было предложено решить, в каком лоте оно хочет участвовать. В качестве критерия распределения рынка предлагалось взять уже действующие договоры компаний, т. е. обслуживаемые маршруты, и места расположения автопарков. На встрече также была представлена заранее подготовленная таблица со всеми 16 лотами, в которую вносились заметки о возможном распределении лотов.
Председатель правления LAP Леонид Кронгорн ранее сообщил, что компания ознакомится с полным текстом решения СК в ближайшее время, чтобы предоставить более подробные комментарии. Он подчеркнул, что LAP в своей деятельности соблюдает все требования закона и отрицает несоблюдение или нарушение закона о конкуренции. После подробного ознакомления с мотивировкой решения СК предприятие намерено защищать свои интересы и доказать невиновность.
Представители Nordeka ранее заявили, что не согласны с решением СК, указав, что компания не участвовала в запрещенном соглашении, которое противоречило бы закону о конкуренции и законодательству ЕС.
В ATD заявили, что нормы закона о публичных закупках, предусматривающие отстранение претендента от участия в закупке, если он признан виновным в нарушении закона о конкуренции, не распространяются на уже заключенные договоры. В связи с этим ATD не имеет права расторгать заключенные договоры о закупках на основании решений СК.
Председатель правления ATD Кристиан Годиньш в программе Латвийского радио "В точке пересечения" сказал, что дирекция как заказчик готова действовать и, если вступит в силу решение СК в отношении какого-либо предприятия, с которым планируется заключить договор, такой договор заключен не будет, а данная компания не будет допущена к участию в следующем конкурсе на государственные закупки.
Оборот LAP в 2021 году составил 15,406 млн евро, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль компании выросла в несколько раз - до 3,603 млн евро. 34,85% долей предприятия принадлежат самоуправлению Лиепаи, 59,83% - SIA LAP1R, которое, по данным Firmas.lv, опосредованно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).
Оборот Nordeka в 2021 году составил 9,9 млн евро, уменьшившись на 21,8% по сравнению с предыдущим годом, а убытки - 220 000 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Nordeka зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 2,669 млн евро, а бенефициарным владельцем является Юрис Савицкис.
Оборот LSA в 2021 году составил 8,474 млн евро, что почти в 4,4 раза больше, чем годом ранее, а прибыль выросла в 2,7 раза - до 49 767 евро. Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 445 797 евро. Предприятие принадлежит SIA B-Bus, его бенефициарным владельцем является Виталий Комар.
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