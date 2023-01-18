Полиция предотвратила заказное убийство латвийского предпринимателя

В конце 2022 года в полицию поступила оперативная информация о том, что планируется заказное убийство владельца одной из компаний.

Незамедлительно были приняты необходимые меры по устранению угрозы для жизни предпринимателя, а также проведен ряд неотложных оперативных мероприятий, в ходе которых было установлено, что заказчику убийства известны место жительства, распорядок дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также уже подготовлены орудия и средства преступления.

В ходе расследования были получены доказательства намерений заказчика. 16 декабря мужчина 1992 года рождения был задержан, а 18 декабря заключен под стражу.

Следствие установило, что заказчик и организатор покушения является знакомым потерпевшего, а одним из основных мотивов преступления были имущественные отношения, чтобы не возвращать долг потерпевшему.

Расследование дела продолжается в сотрудничестве с Южно-Латгальской окружной прокуратурой.

"Данная категория дел сложна и трудна для расследования, особенно если информация о планируемом преступлении получена в момент, когда уже существует реальная угроза жизни человека. В таких случаях реакция должна быть немедленной, и нет места для ошибок. Только благодаря профессионализму и опыту сотрудников Государственной полиции удалось спасти жизнь человека и задержать подозреваемого", - подчеркнул заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью Роман Яшин.