Латвия направит в Украину ракеты Stinger, вертолеты и беспилотники

Минобороны совместно с организацией "Предприниматели за мир" реализует инициативу, цель которой - собрать пожертвования в размере более 7 млн евро для поставок военной техники, бронежилетов, бронированных машин скорой помощи, технологических решений и других видов военной помощи для вооруженных сил Украины, таких как бинокли и приборы ночного видения.

Также при поддержке Министерства обороны в Украину регулярно доставляется разнообразная гуманитарная и медицинская помощь, которая организована в сотрудничестве с Ziedot.lv и движением "Предприниматели за мир".

В свою очередь в рамках акции "Twitter-конвой" солдатам ВСУ уже передано более 900 внедорожников.

Мурниеце встретилась в Киеве с министром обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник, 17 января, встретился с министром обороны Латвии Инарой Мурниеце, прибывшей в Киев с первым визитом. Об этом глава Минобороны Украины сообщил в Twitter.

"Был рад принять Инару Мурниеце в Киеве во время ее первого визита в качестве главы латвийского министерства обороны", - добавив: "Мы благодарны Латвии за твердую приверженность поддержке полной победы Украины над агрессором".