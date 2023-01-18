В среду, 18 января, недалеко от Саласпилса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал автомобиль BMW.
Видео ⟩ Серьезное ДТП под Саласпилсом: BMW врезался в грузовик
Серьезное ДТП под Саласпилсом: BMW врезался в грузовик
Как TVNET сообщили в Госполиции, сегодня около 12:15 на трассе А6 недалеко от Саласпилса произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузовика Scania.
В ДТП пострадали два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение. Второй пострадавший от госпитализации отказался.
Госполиция выясняет обстоятельства аварии.
Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика
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