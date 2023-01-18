Видео ⟩ Серьезное ДТП под Саласпилсом: BMW врезался в грузовик

Как TVNET сообщили в Госполиции, сегодня около 12:15 на трассе А6 недалеко от Саласпилса произошло столкновение легкового автомобиля BMW и грузовика Scania.

В ДТП пострадали два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика