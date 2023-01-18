Видео ⟩ Это сила природы, стихия: мэр Екабпилса показывает урон от наводнения

"Сегодня мы можем наконец осмотреть местность, где был потоп. Это остров Сака. Это дорога, и там есть дорога, а здесь, как вы видите, вся земля изрыта на большой площади. Дорожное покрытие, вы видите, с какой она ямой.

Я отдал приказ сегодня же приступить к ремонту, но это сила природы. Это стихия", - сказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

Напомним, что, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду падение уровня воды в Даугаве возле Екабпилса ускорилось, достигнув 6 см в час.

С утра уровень воды понизился более чем на полметра и к двум часам дня опустился до 6,44 метра над нулевой отметкой. По сравнению с пиком в прошедшую субботу уровень воды упал уже на 2,5 метра.

Уровень воды в Екабпилсе больше не достигает отметки оранжевого предупреждения - 6,6 метра.

В Даугаве возле Зельки идет шуга, уровень воды колеблется. В Плявиняс заторы льда сохраняются как ниже, так и выше по течению от наблюдательной станции, уровень воды не является опасно высоким.

В ближайшие дни таяние льда в Плявиньском водохранилище продолжится, Даугава возле Екабпилса еще больше освободится ото льда, прогнозируют гидрологи. В восточной части страны пройдут обильные дожди, поэтому уровень воды в реках повысится, вода в Даугаве также начнет подниматься. Уровень воды в реках в основном продолжит снижаться на западе Латвии.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе