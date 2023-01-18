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Уровень воды в Екабпилсе опустился ниже отметки оранжевого предупреждения

rus.tvnet.lv/LETA
Уровень воды в Екабпилсе опустился ниже отметки оранжевого предупреждения
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Наводнение в Екабпилсе: 15 января
Наводнение в Екабпилсе: 15 января Фото: Jānis Škapars/TVNET

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду, 18 января, падение уровня воды в Даугаве возле Екабпилса ускорилось, достигнув 6 см в час.

С утра уровень воды понизился более чем на полметра и к двум часам дня опустился до 6,44 метра над нулевой отметкой. По сравнению с пиком в прошедшую субботу уровень воды упал уже на 2,5 метра.

Уровень воды в Екабпилсе больше не достигает отметки оранжевого предупреждения - 6,6 метра.

В Даугаве возле Зельки идет шуга, уровень воды колеблется. В Плявиняс заторы льда сохраняются как ниже, так и выше по течению от наблюдательной станции, уровень воды не является опасно высоким.

В ближайшие дни таяние льда в Плявиньском водохранилище продолжится, Даугава возле Екабпилса еще больше освободится ото льда, прогнозируют гидрологи. В восточной части страны пройдут обильные дожди, поэтому уровень воды в реках повысится, вода в Даугаве также начнет подниматься. Уровень воды в реках в основном продолжит снижаться на западе Латвии.

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