Уровень воды в Екабпилсе опустился ниже отметки оранжевого предупреждения

С утра уровень воды понизился более чем на полметра и к двум часам дня опустился до 6,44 метра над нулевой отметкой. По сравнению с пиком в прошедшую субботу уровень воды упал уже на 2,5 метра.

Уровень воды в Екабпилсе больше не достигает отметки оранжевого предупреждения - 6,6 метра.

В Даугаве возле Зельки идет шуга, уровень воды колеблется. В Плявиняс заторы льда сохраняются как ниже, так и выше по течению от наблюдательной станции, уровень воды не является опасно высоким.

В ближайшие дни таяние льда в Плявиньском водохранилище продолжится, Даугава возле Екабпилса еще больше освободится ото льда, прогнозируют гидрологи. В восточной части страны пройдут обильные дожди, поэтому уровень воды в реках повысится, вода в Даугаве также начнет подниматься. Уровень воды в реках в основном продолжит снижаться на западе Латвии.