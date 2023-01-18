Министр: Латвия хочет обменять вакцины Pfizer на лекарства от рака

Договоры, заключенные Европейской комиссией с производителями вакцин, предусматривают, что каждое государство ЕС должно приобрести предварительно заказанное количество вакцин, несмотря на то, что с увеличением охвата вакцинацией и постепенным ослаблением пандемии отпадает необходимость закупать все вакцины.

Соглашения не предусматривают возможности отказа от получения заказанных доз вакцин без финансовых последствий для государства. В случае отказа государство все равно должно будет оплатить все заказанные дозы. У некоторых из них скоро истекает срок годности.

"На данный момент идет битва между Еврокомиссией и сторонами договора за изменение принципа. Они [производители вакцин] производят и производят, но никто не берет, все выбрасывают, пытаются подарить, потому что никто больше не покупает. Наш остаток вакцин - это капля в море, потому что в целом по ЕС это около 600 млн вакцин, которые производятся, но никому не нужны", - сказал заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.

Меньгелсоне заявила, что этот вопрос поднимался и в Еврокомиссии. Минздрав видит возможность и хочет, чтобы Pfizer обменял лишние вакцины от Covid-19 на инновационные препараты для лечения онкологии. В настоящее время представлен их список.