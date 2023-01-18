Видео ⟩ Граждан РФ в Латвии ждет тест на знание латышского

С 11 апреля планируются интенсивные экзамены, которые продлятся до 31 июля. У каждого есть возможность сдать экзамен как минимум в трех местах Латвии - в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Среди депутатов развернулась дискуссия о том, следует ли стране приветствовать российских граждан. Звучали призывы провести специальную социальную кампанию по разъяснению хода экзаменов, а также критика в связи с тем, что сдача экзамена будет стоить 52 евро.

Если граждане России и Беларуси не сдадут тест на знание латышского языка, они все равно смогут претендовать на получение временного вида на жительство в Латвии сроком на один год.

Напомним, что во вторник, 17 января, правительство отложило рассмотрение вопроса о порядке прохождения проверки на знание государственного языка гражданами России с 11 апреля до 31 июля.

Советник по вопросам стратегических коммуникаций Министра образования и науки Анды Чакши Сергей Анцупов пояснил агентству LETA, что рассмотрение вопроса отложено на неделю, чтобы оценить возможность скидок на госпошлину.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)